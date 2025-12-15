Novi načelnik Slovenske vojske Močnik bo prevzel dolžnosti

Boštjan Močnik , ki ga je vlada za novega načelnika Generalštaba Slovenske vojske (SV) soglasno imenovala v četrtek, je bil od leta 2023 poveljnik sil SV. Pred tem je bil poveljnik 1. brigade, opravljal pa je tudi številne druge dolžnosti v SV.

Minister za obrambo Borut Sajovic, ki je vladi 51-letnega Močnika predlagal v imenovanje, je ocenil, da ima novi načelnik izjemno znanje in veliko izkušenj tako doma kot v tujini, kljub temu da je eden najmlajših brigadirjev v vojski. Meni, da bo poleg voditeljskih sposobnosti, ki jih ima, znal v dobro države nagovoriti tudi bodoče pripadnike.

Robert Glavaš, ki se bo upokojil, je bil na čelu SV več kot pet let, kar je največ od vseh načelnikov. Med njegovim mandatom so začeli s preoblikovanjem prostorskih sil ter spreminjanjem karakterja SV iz mirovne sile v odvračalno.

Politika je v tem času sprejela številne strateške dokumente za modernizacijo vojske. Med drugim je DZ sprejel obrambno resolucijo, ki postopoma zvišuje obrambne izdatke do leta 2030 na tri odstotke BDP.

Novi načelnik bo moral poskrbeti za uresničitev teh ciljev, pri čemer bo treba manevrirati med cilji politike in strokovnostjo. Pri tem pa bo ključno pridobivanje in zadrževanje kadrov v SV.