Novi obtožnici zoper Jankovića

Specializirano državno tožilstvo je vložilo obtožnico zaradi davčne zatajitve v zadevah Electe in delnic Mercatorja ter obtožnico v zadevi Gramozna jama, poroča spletni portal MMC.

Posel prodaje delnic Mercatorja sega v leto 2006, Zorana Jankovića pa sumijo, da se je z vrsto zapletenih poslovnih transakcij izognil plačilu davka. 47.000 delnic je namreč uradno prodala družba Electa Inženiring, ki je bila v lasti podjetja županovih sinov Damijana in Jureta Jankovića. Preiskovalci pa so prepričani, da je podjetje takrat nadzoroval ljubljanski župan, in da je bil tako on dejanski lastnik delnic, ki so bile pri Electi parkirane do prodaje.