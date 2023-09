Novi očitki na račun ministrice: so bila sredstva razdeljena transparentno?

Inštitut IPES, ki ga vodi nekdanja poslovna partnerica ministrice Sanje Ajanović Hovnik, je na razpisu ministrstva za javno upravo prejel 300 tisoč evrov in s tem postal eden največjih prejemnikov sredstev za sofinanciranje svojih projektov med nevladnimi organizacijami. Kako je to mogoče in ali so se sredstva kljub osebnemu poznanstvu razdeljevala transparentno?

Prah okoli predrage službene poti v New York se še ni polegel, že se ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik sooča z novimi očitki. Kot danes poroča Večer, je njeno ministrstvo konec marca objavilo prvi javni razpis za "krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na področju aktivnih državljanskih pravic", težak cca. 10,6 milijona evrov. V prvem krogu, ki se je iztekel 15. maja, je bilo za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na razpolago slabih sedem milijonov evrov sredstev. Inštitutu za proučevanje enakosti spolov (IPES) s sedežem v Mariboru je bilo odobrenih 300 tisoč evrov. Prav ta inštitut, ki ga vodi Kaja Primorac, pa je posredno povezan z ministrico iz kvote Gibanja Svoboda. Kaja Primorac je po poročanju Večera hkrati tudi direktorica in solastnica podjetja Smart center, katerega direktorica in solastnica je bila še do sredine junija lani Ajanović Hovnikova. Dva tedna potem, ko je postala ministrica, je svoj polovični delež v podjetju, ki se ukvarja s svetovanjem na področju trajnosti, digitalizacije in demokratizacije procesov odločanja, po poročanju portala Oštro podarila svoji materi, direktorica družbe pa je postala Kaja Primorac. Smart Center je bil avgusta 2020 registriran na istem naslovu kot IPES – na Glavnem trgu 17.

icon-expand Sanja Ajanović Hovnik FOTO: Vlada RS

MJU: Ministrica ni sodelovala v nobeni fazi odločanja Na MJU v odzivu za Večer zagotavljajo, da ministrica ni sodelovala "v nobeni fazi odločanja ter ni in tudi nikoli ni bila v nikakršnem poslovnem odnosu z IPES Maribor". "Ministrica je iz poslovne strukture podjetja Smart center d.o.o. izstopila 15. junija 2022, zato tudi ni v nobeni povezavi s tem podjetjem," pojasnjujejo. Celoten postopek je vodila strokovna komisija, sestavljena iz zaposlenih s šestih različnih ministrstev, pravijo. Po njihovih navedbah je transparentnost pri javnih razpisih, ki jih izvajajo, zagotovljena z doslednim upoštevanjem pravilnika za izvrševanje proračuna ter uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. "Poudarjamo, da je v predmetnem javnem razpisu transparentnost zagotovljena tudi s konkretnimi cilji in nameni dodeljevanja sredstev, vnaprej predpisanimi pogoji in merili ocenjevanja ter izbora vlog," so zapisali.

Prošnjo za komentar smo na ministrstvo za javno upravo poslali tudi iz našega uredništva.