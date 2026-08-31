Novi peroni na ljubljanski železniški postaji že na voljo potnikom

Na osrednji železniški postaji v Ljubljani, kjer poteka celovita nadgradnja, so začasne perone ukinili. Vsi potniški vlaki so se vrnili na osrednje perone glavne postaje. Potniki lahko znova dostopajo do vseh vlakov z osrednjega dela postaje, kar prispeva k enostavnejšemu in hitrejšemu dostopu do peronov ter prijetnejši potovalni izkušnji, so dodali v Slovenskih železnicah.

Na južni strani postaje se medtem po navedbah direkcije nadaljuje ureditev konstrukcije nadhoda in njegova navezava na postajno ploščad. Hkrati potekajo dela na konstrukciji mostovža, ki bo novi nadhod povezal z Emoniko. V notranjosti nadhoda urejajo medetažne konstrukcije, v katerih bodo prostori za potrebe upravljavca, potniške blagajne, čakalnica, soba za reševalce in sanitarije.