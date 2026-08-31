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Slovenija

Novi peroni na ljubljanski železniški postaji že na voljo potnikom

Ljubljana , 31. 08. 2026 07.37 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
A.K. STA
Peroni na ljubljanski železniški postaji

Na železniški postaji Ljubljana so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi. Potnikom je odslej na voljo sedem novih peronov, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo.

Na osrednji železniški postaji v Ljubljani, kjer poteka celovita nadgradnja, so začasne perone ukinili. Vsi potniški vlaki so se vrnili na osrednje perone glavne postaje. Potniki lahko znova dostopajo do vseh vlakov z osrednjega dela postaje, kar prispeva k enostavnejšemu in hitrejšemu dostopu do peronov ter prijetnejši potovalni izkušnji, so dodali v Slovenskih železnicah.

Na južni strani postaje se medtem po navedbah direkcije nadaljuje ureditev konstrukcije nadhoda in njegova navezava na postajno ploščad. Hkrati potekajo dela na konstrukciji mostovža, ki bo novi nadhod povezal z Emoniko. V notranjosti nadhoda urejajo medetažne konstrukcije, v katerih bodo prostori za potrebe upravljavca, potniške blagajne, čakalnica, soba za reševalce in sanitarije.

Peroni na ljubljanski železniški postaji
Peroni na ljubljanski železniški postaji
FOTO: Direkcija RS za infrastrukturo

Intenzivno potekajo tudi zaključna gradbena dela na konstrukciji podhoda, predvsem na južnem izteku, ki bo prek postajne ploščadi povezal podhod z objektom starega postajnega poslopja. Nadaljujejo se dela na stopnišču v bližini nove začasne avtobusne postaje ter ureditev notranjih prostorov podhoda, namenjeni službam upravljavca, potniškim blagajnam, sanitarijam in lokalom.

Ljubljanska železniška postaja s ponedeljkom z novimi peroni
Ljubljanska železniška postaja s ponedeljkom z novimi peroni
FOTO: Direkcija RS za infrastrukturo

Direkcija za infrastrukturo dokončno odprtje nadgrajene železniške postaje v okviru novega potniškega centra Ljubljana napoveduje za marec prihodnje leto, je prejšnji ponedeljek ob odprtju začasne avtobusne postaje Ljubljana, ki se je preselila na lokacijo ob Masarykovi cesti, dejal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.

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KOMENTARJI3

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zmerni pesimist
31. 08. 2026 09.00
vsi pač nismo ob tirih doma
Odgovori
0 0
96bimBo
31. 08. 2026 08.43
ŽP LJ se bom izogibal, dokler ne bo prenovljena v celoti. Avtobusi so točnejši in večinoma hitrejši in ni zoprnih prestopov vlak-bus-vlak.
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+1
1 0
Mihac27
31. 08. 2026 08.58
Verjetno zelo odvisno od lokacije, kam se voziš, je pa redko, da je bus hitrejši. Mene pripelje domov vlak v 15 minutah, z busom je pa najmanj pol ure, še raje pa 45minut.
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0 0
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