Novi, peti poskus prepovedi frackinga

Po predlogu novele zakona o rudarstvu bi v Sloveniji prepovedali pridobivanje ogljikovodikov z metodo frackinga, in sicer na način, da se onemogoči pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode ali vode z dodatkom kemičnih primesi. To invazivno metodo pridobivanja zemeljskega plina so prepovedale ter na različne načine že omejile številne države v Evropi in po svetu.

DZ je o predlogu novele zakona z enako vsebino glasoval že štirikrat in vsakič odločil, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Nazadnje je to storil v okviru redne oktobrske seje. Nataša Sukič (Levica) je tedaj spomnila, da si Ascent Resources že skoraj 20 let prizadeva, da bi v Petišovcih izvajal fracking, in da naj bi se Britanci pri tem posluževali celo groženj in izsiljevanj vladnih funkcionarjev.