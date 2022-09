Novi podjetniki, novi izdelki in nov voditelj

Z veseljem in ponosom predstavljamo novih osem mladih podjetniških ekip, ki se bodo v novi, 7. sezoni borili za naziv HIT PRODUKT leta 2022. Poleg novih izdelkov in podjetniških ekip, bo sedma sezona osvežena tudi z novim voditeljem, priljubljenim stand up komikom in dolgoletnim preizkuševalcem izdelkov projekta Štartaj Slovenija, Alešem Novakom. 7. sezona oddaje Štartaj, Slovenija! prihaja na POP TV v nedeljo, 2. oktobra, ob 18.05!

icon-expand Aleš Novak FOTO: POP TV

Aleš Novak, stand up komik, bo voditelj nove, sedme sezone podjetniške oddaje Štartaj, Slovenija! "Lahko ste me zasledili v Skečoholikih, StandAp predstavlja, v šovu Slovenija ima talent sem celo nadomeščal Petra Polesa. To sezono dodajam v svoj življenjepis še vlogo voditelja oddaje Štartaj, Slovenija! S to oddajo se zelo dobro razumeva, saj sem del tega projekta že vse od prve sezone. Do sedaj sem na zabaven, malo drugačen način testiral izdelke, letos pa testiram sebe kot voditelja. Vloga preizkuševalca mi je bila pisana na kožo, ker sem po izobrazbi kemijski inženir in mi je ta analitični duh prišel prav. V novi sezoni se veselim več stvari. Mogoče še najbolj te, da mi ne bo treba viseti na vrvi s 100 metrov visoke stolpnice. Pa da mi ne bo treba skočiti iz letala, to se mi zdi kar plus. Takšne in podobne vragolije smo počeli pri testih. Za voditelja se pa kaj takšnega ne spodobi." Spoznajte izdelke in podjetnike letošnje sezone Štartaj Slovenija: CHICATELLA Chicatella je linija kozmetičnih izdelkov, ki pomagajo blažiti simptome suhe, občutljive in atopične kože. Vsebuje naravne sestavine, ki pomirjajo občutek zategovanja in srbeža. Izdelek je dermatološko testiran ter ne vsebuje barvil in parfumov. Linijo sestavljata vlažilna krema Chicatella Moisturizer in mazilo Chicatella Cream.

icon-expand CHICATELLA FOTO: POP TV

Jure Čuk, ustanovitelj podjetja Chicatella, je diplomirani ekonomist in umetnik ličenja. Na svoji karierni poti je naletel na oviro, saj je bil tudi sam diagnosticiran z atopijskim dermatitisom. Za svojo kožo je s pomočjo strokovnjakov poiskal rešitev in nastala je inovativna kozmetična linija Chicatella. CLARITECA Clariteca Element je alternativna linija čistilnih izdelkov za nego obraza, telesa in las. Izstopa po svoji edinstveni obliki v prahu. Izdelki zaradi suhe oblike ne vsebujejo konzervansov in stabilizatorjev. Gre za izjemno inovacijo v kozmetiki, ki ponuja okolju prijazno alternativo kozmetičnim izdelkom, saj linija Clariteca Element vsebuje samo sestavine naravnega izvora in je na voljo v stekleni embalaži. Izbirate lahko med šamponom za lase, gelom za prhanje in čistilom za obraz.

icon-expand CLARITECA FOTO: POP TV

Petja Škufca, mlada podjetnica, ki stoji za znamko Clariteca, je diplomirana kozmetologinja in bodoča magistrica industrijske farmacije. Slovenskemu trgu je želela ponuditi kakovostne in učinkovite trajnostne kozmetične izdelke, ki kožo ne le očistijo, ampak tudi nahranijo in negujejo. DANTESMILE Lufa je ekološka gobica za pomivanje posode, del prve slovenske linije za dom brez odpadkov – Dantesmile. Lufa je buči podobna rastlina, ki raste na sončnih njivah v okolici Novega mesta. Ko lufa dozori, se v njej ustvari prepleten sistem vlaken, iz katerega po sušenju dobimo spužvi podobno gobico. Izjemno trpežna in omogoča dolgotrajno uporabo.

icon-expand DANTESMILE FOTO: POP TV

Jasmina Avbar in Jasmina Jeršin sta ustvarili linijo trajnostnih izdelkov za dom Dantesmile. Inovativna podjetniška ideja o trajnostni gobici se jima je porodila prav tam, kjer težava nastaja – v kuhinji. Podrobna raziskava in vzgoja domačih luf sta ju pripeljali do izdelka, ki lahko za vedno spremeni gospodinjstva v Sloveniji. HEIJUS Heijus je nefiltriran jabolčni sok z zelišči, ki prihaja izpod rok slovenskih sadjarjev. Kombinacija pristnega soka in pisanih zelišč tvori edinstvene okuse, ki združujejo domačnost in svežino mladosti. Izbirate lahko med štirimi raznolikimi okusi, ki ponujajo naravno alternativo sladkim pijačam. Na voljo so osvežilni jabolčni sok z limonsko travo, sok z dišečo meto, sok z nežno kamilico in poživljajoč sok z matcho. Vsi štirje okusi so narejeni izključno iz slovenskih, lokalno pridelanih jabolk.

icon-expand HEIJUS FOTO: POP TV

Valentina Bojanec in Andrej Pelko sta Heijus ustvarila že v gimnazijskih letih. Med sprehodom po sadovnjaku Andrejevega očeta sta sanjarila o tem, kako bi nadgradila dolgoletno družinsko tradicijo stiskanja jabolčnega soka. Z dodajanjem raznolikih zelišč sta proizvodnjo zasukala popolnoma po svoje in ustvarila edinstven jabolčni sok Heijus. LOVE2BAKE Love2bake so prve slovenske hitro zamrznjene cimetove rolice z drožmi. Popestrile bodo vaše družinske zajtrke ali postale nova sladka večerja, ki bo vaš dom preplavila z mamljivim vonjem cimeta. Edino vzhajalno sredstvo cimetovih rolic so domače droži. Rolice ne vsebujejo kvasa, konzervansov, ojačevalcev okusa in barvil.

icon-expand LOVE2BAKE FOTO: POP TV

Špela Pibernik in Klemen Habat sta svoje podjetniško življenje prepletla z družinskim in iz ljubezni do hrane ustvarila pravo drožinsko-družinsko podjetje. Sloveniji sta ponudila Love2Bake, edinstvene cimetove rolice z drožmi, ki bodo postale vaša nova najljubša sladka razvada. PAUSA Pausa pizza je zamrznjena pica z drožmi, pripravljena na neapeljski način, za katero si je vredno privoščiti pavzo. Pizza je narejena iz kakovostnih sestavin in mamljivih dodatkov. Za izjemen okus Pausa pizze poskrbijo vrhunske lokalne in tradicionalne italijanske sestavine. Testo je narejeno iz droži, ki izvirajo iz domačega kvasa z ljubkovalnim imenom Rosi, starega več kot 60 let.

icon-expand PAUSA FOTO: POP TV

Dan Strajnar se je za razvoj lastne znamke zamrznjenih pic odločil po tem, ko mu je epidemija onemogočila odprtje lastne picerije. Nekdanji davčni svetovalec in strasten ljubitelj kulinarike je vse svoje znanje o pripravi pristnih italijanskih pic vložil v pripravo zamrznjenih neapeljskih pic iz droži in nastala je znamka Pausa pizza. SILKI Silki je hranilna krema za nego las, ki je ni treba izpirati. Znamka veganske kozmetike skodranim in ravnim, predvsem pa suhim lasem pomaga povrniti življenje in sijaj. Je odličen izdelek za vsakogar, ki ima poškodovane lase, potrebne dodatne nege. Silki je popolnoma veganski izdelek, saj sta njegovi glavni sestavini mangovo maslo in slovensko sončnično olje.

icon-expand SILKI FOTO: POP TV

Viktorija Hafner in Flavijan Tekavec sta se srečala že v gimnazijskih klopeh. Ideja o izdelku se jima je porodila, ko se je v času epidemije Flavijan soočil s pomanjkanjem ustreznih izdelkov za nego skodranih las. Težavo je spremenil v izziv, pri katerem se mu je pridružila Viktorija, in nastala je znamka veganskih naravnih negovalnih izdelkov za lase Silki. NUTRALUX Nutralux Immun Shot je prehransko dopolnilo, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, saj prispeva k sproščanju energije pri presnovi. Namenjen je vsem, ki skrbijo za svoje telo in želijo raven dobrega počutja dvigniti stopničko višje. Z enim shotom zaužijemo natančno odmerjen delež kurkume, ingverja, limonovega soka, vitaminov C, B6, B12, D in cinka.

icon-expand NUTRALUX FOTO: POP TV