Novi posnetki: prvi odziv Goloba, Janša poziva k odstopu vlade

Po nekdanji pravosodni ministrici in eni najvplivnejših odvetnic, ki sta v skrivaj posnetih videih govorili o domnevno veliki vlogi prvega predsednika in načinu delovanja ljubljanskega župana, brez ovinkarjenj pa tudi pojasnjevali domnevni vpliv premierja Roberta Goloba, se je v novih, sinoči objavljenih posnetkih znašel še trenutni lobist, sicer nekdanji svetovalec za odnose z javnostmi v Cerarjevi vladi Rok Hodej, ki je prav tako razglabljal o zakulisnem dogajanju v državi, po posnetkih sodeč tudi o premierju.

"Je človek, ki si je uspel zagotoviti vpliv na vse podsisteme v državi. Nadzira tudi Slovenski državni holding na način, da imajo pravi vpliv na vsa podjetja," je dejal.

Kako komentira v izjavah opisan domneven modus operandi vladanja, smo premierja Roberta Goloba danes vprašali ob robu dogodka, ki se ga je udeležil skupaj z Zoranom Jankovičem.

Sprva premier zadeve niti danes ni želel komentirati, nato pa si je premislil in se pred našim mikrofonom ustavil.

Novinarka: "Kako komentirate, da imate vpliv na policijo, na sodstvo, na državne družbe?"

Robert Golob: "Institucije, obrnite se na njih, vam bodo dale vse informacije."

Novinarka: "Ampak kako pa komentirate?"

Robert Golob: "Ne, ne, ne, ni to stvar politike."

Novinarka: "Torej zanikate te izjave?"

Zoran Janković: "Premlada si."

Robert Golob: "A lahko še enkrat ponovim, zato ker mi je res neverjetno. Obstajajo institucije, ki se s tem ukvarjajo. Neodvisne. A bi enkrat za spremembo zaupali institucijam? Ker me vedno lovite, zakaj jim ne zaupam. Dajte jim zaupati, bodo one dale vse odgovore."

Na dodatna vprašanja glede vsebine posnetkov pa ni odgovarjal. Po uslugah na gospodarskem ministrstvu, s katerimi se je hvalila Zidar Klemenčič, pa tudi Hodej kot vplivnega omenja aktualnega ministra za gospodarstvo Matjaža Hana.

"Ampak jaz žal ali pa hvala bogu s temi gospodi nisem nikoli sodeloval. Nekateri verjetno skušajo priti do posla in so pripravljeni povedati in tisto, kar drži, in tisto, kar ne drži. To pa za moje pojme ni korektno," meni Han.

Hodej danes sicer posnetke pojasnjuje podobno kot njegovi predhodnici - da se je večkrat dobil s predstavniki Stockard Capital - gre za isto podjetje, ki je kontaktiralo tudi Švarc Pipanovo - z istim namenom - investirati v Sloveniji. In dodaja, da so posnetki predstavljeni povsem izven konteksta, saj da je nizal primere, o katerih se špekulira tudi v medijih.

Kdo po Hanovo stoji za temi posnetki? "Mah, niti ne vem. Bodo morale gospe pokazati. Ker en čas je bila umetna inteligenca, potem ni bila umetna inteligenca. Potem ne vem, ali so jedli špagete, pa niso jedli špagete. Bodo morali povedati tisti, ki so z lahkoto govorili o situaciji v državi," pravi Han.

Dvoma, kdo stoji za posnetki, pa ni za Golobovo Svobodo, kjer zahtevajo sklic Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

"Letošnja kampanja je pokazala, na kako nizko raven se je pripravljena spustiti ekstremna avtoritarna desnica v želji po oblasti. Vse to, kar doživljamo te dni v Sloveniji, se dogaja tudi v drugih državah, kar spodbujajo in financirajo deli ekstremne ameriške desnice," je dejala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Spletna stran, kjer naj bi objavili še tri - dosedanjim podobne - posnetke, dopoldan sicer nekaj ur ni bila dosegljiva, ker je bila - kot gre sklepati - obiskana tolikokrat, da je presegla zakupljeno kvoto.