Novi posnetki: prvi odziv Goloba, Janša poziva k odstopu vlade

Po nekdanji pravosodni ministrici in eni najvplivnejših odvetnic, ki sta v skrivaj posnetih videih govorili o domnevno veliki vlogi prvega predsednika in načinu delovanja ljubljanskega župana, brez ovinkarjenj pa tudi pojasnjevali domnevni vpliv premierja Roberta Goloba, se je v novih, sinoči objavljenih posnetkih znašel še trenutni lobist, sicer nekdanji svetovalec za odnose z javnostmi v Cerarjevi vladi Rok Hodej, ki je prav tako razglabljal o zakulisnem dogajanju v državi, po posnetkih sodeč tudi o premierju.
"Je človek, ki si je uspel zagotoviti vpliv na vse podsisteme v državi. Nadzira tudi Slovenski državni holding na način, da imajo pravi vpliv na vsa podjetja," je dejal.
Kako komentira v izjavah opisan domneven modus operandi vladanja, smo premierja Roberta Goloba danes vprašali ob robu dogodka, ki se ga je udeležil skupaj z Zoranom Jankovičem.
Sprva premier zadeve niti danes ni želel komentirati, nato pa si je premislil in se pred našim mikrofonom ustavil.
Novinarka: "Kako komentirate, da imate vpliv na policijo, na sodstvo, na državne družbe?"
Robert Golob: "Institucije, obrnite se na njih, vam bodo dale vse informacije."
Novinarka: "Ampak kako pa komentirate?"
Robert Golob: "Ne, ne, ne, ni to stvar politike."
Novinarka: "Torej zanikate te izjave?"
Zoran Janković: "Premlada si."
Robert Golob: "A lahko še enkrat ponovim, zato ker mi je res neverjetno. Obstajajo institucije, ki se s tem ukvarjajo. Neodvisne. A bi enkrat za spremembo zaupali institucijam? Ker me vedno lovite, zakaj jim ne zaupam. Dajte jim zaupati, bodo one dale vse odgovore."
Na dodatna vprašanja glede vsebine posnetkov pa ni odgovarjal. Po uslugah na gospodarskem ministrstvu, s katerimi se je hvalila Zidar Klemenčič, pa tudi Hodej kot vplivnega omenja aktualnega ministra za gospodarstvo Matjaža Hana.
"Ampak jaz žal ali pa hvala bogu s temi gospodi nisem nikoli sodeloval. Nekateri verjetno skušajo priti do posla in so pripravljeni povedati in tisto, kar drži, in tisto, kar ne drži. To pa za moje pojme ni korektno," meni Han.
Hodej danes sicer posnetke pojasnjuje podobno kot njegovi predhodnici - da se je večkrat dobil s predstavniki Stockard Capital - gre za isto podjetje, ki je kontaktiralo tudi Švarc Pipanovo - z istim namenom - investirati v Sloveniji. In dodaja, da so posnetki predstavljeni povsem izven konteksta, saj da je nizal primere, o katerih se špekulira tudi v medijih.
Kdo po Hanovo stoji za temi posnetki? "Mah, niti ne vem. Bodo morale gospe pokazati. Ker en čas je bila umetna inteligenca, potem ni bila umetna inteligenca. Potem ne vem, ali so jedli špagete, pa niso jedli špagete. Bodo morali povedati tisti, ki so z lahkoto govorili o situaciji v državi," pravi Han.
Dvoma, kdo stoji za posnetki, pa ni za Golobovo Svobodo, kjer zahtevajo sklic Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.
"Letošnja kampanja je pokazala, na kako nizko raven se je pripravljena spustiti ekstremna avtoritarna desnica v želji po oblasti. Vse to, kar doživljamo te dni v Sloveniji, se dogaja tudi v drugih državah, kar spodbujajo in financirajo deli ekstremne ameriške desnice," je dejala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.
Spletna stran, kjer naj bi objavili še tri - dosedanjim podobne - posnetke, dopoldan sicer nekaj ur ni bila dosegljiva, ker je bila - kot gre sklepati - obiskana tolikokrat, da je presegla zakupljeno kvoto.
Janša: Vlada nam organizirana kriminalna združba
"Tudi vsega hudega vajeni smo naravnost zgroženi nad dokazi o sistemski korupciji, ki prihajajo na plan," je dejal predsednik SDS Janez Janša. Obsoja jih, da so "povzdignjeni nad zakon, prvorazredni, nedotakljivi". "Doslej smo o tem odprto govorili prizadeti, tisti, ki smo posledice sami občutili na lastni koži. Zdaj so spregovorili tisti, ki so sami del te združbe," je dejal in nadaljeval: "Dragi državljani, vlada nam organizirana kriminalna združba. So povsod. V vladi, policiji, na sodiščih, na tožilstvih, vse do najvišjih, v državnih podjetjih, med odvetniki, na upravnih enotah, v vodstvih medijskih hiš, na Olimpijskem komiteju in celo na KPK." Meni, da so njene lovke tako razporejene, da lahko obvladujejo vse podsisteme: "Počutijo se popolnoma varne."
"Sicer so volitve pred vrati, vendar bi v vsaki kolikor toliko spodobni državi vsaka vlada v takem primeru odstopila že včeraj," je še dejal. "Iz higienskih razlogov tudi zato, da povrne vsaj kanček zaupanja v vladavino prava. So arogantni, zdaj so vsi drugi krivi," je poudaril v izjavi.
"Zato vas sprašujem, veterani vojne za Slovenijo, smo se res borili za tako državo? Upokojenci, ali ste res desetletja garali in plačevali v pokojninsko in druge blagajne zato, da danes z vašimi žulji upravlja kriminalna združba? Delavci in podjetniki, ali želite še naprej plačevati previsoke davke in prispevke zato, da si bodo nekateri pobirali dodatnih 10 odstotkov ali več? Si mladi res želite živeti v državi, kjer se posvečenim odpisujejo 10-milijonski dolgovi, vi pa za najemnine plačujete polovico mesečnega dohodka? Jaz verjamem, da ne," se sprašuje v izjavi.
Žaberl: Bolj kot do avtorjev bo zanimivo priti do morebitnih naročnikov
Snemanje je lahko kaznivo dejanje neupravičenega snemanja oz. prisluškovanja, je poudaril Miroslav Žaberl s Fakultete za varnostne vede: "Gre za neobičajne metode, ki jih lahko realizirajo zgolj ustrezne državne institucije. Če nekdo to dela v zasebne namene, se lahko spravi v kazensko odgovornost."
"Ne bo prav lahko priti do avtorjev posnetkov, čeprav je to potem po forenzičnih raziskavah možno. Bolj zanimivo je priti do morebitnih naročnikov. Če je zadaj kakšna politična opcija ali tuje obveščevalne službe, potem nas mora to zelo skrbeti," je dejal.
Načeloma so lahko uporabljeni kot dokaz na sodišču, čeprav so nezakonito pridobljeni, je poudaril: "Če bi to storil državni organ, recimo policija, ki bi nekomu prisluškovala brez odredbe sodišča, bi bil to nezakonit dokaz in bi prišlo do ekskluzije. Če pa to naredi zasebnik, je tudi pri nas pravilo, da če je do dokaza prišlo s kršitvijo človekovih pravic, se ta ne sme uporabiti." So pa tudi že slovenska sodišča v takih primerih uporabila izjemo tehtanja med interesi posameznika in interesi države po učinkovitem preiskovanju, je še dodal.
