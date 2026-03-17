Posnetki, predvolilna kampanja in mnenje podmladkov strank

Janković je navedbe zavrnil in napovedal tožbo proti Zidar Klemenčičevi. Dejal je, da bo imela kot odvetnica možnost svoje trditve dokazati na sodišču in poudaril, da zadeva zanj ni smešna.

V enem izmed pogovorov je slišati, da naj bi bil Janković zelo močna in hkrati koruptivna figura. Na vprašanje, kako naj bi to delovalo, je slišati odgovor, da ima svojih "10 odstotkov" in da se z njim "zelo enostavno" posluje – v smislu, da naj bi z določenim deležem lahko prišli do želenih rezultatov.

Medtem še vedno odmevajo skrivaj posneti videi, ki so bili prejšnji teden objavljeni na spletni strani anticorruption 2026, kjer so se danes pojavili še štirje novi, za zdaj prazni zavihki. V že objavljenih posnetkih nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan in odvetnica Nina Zidar Klemenčič tujcem razlagata o načinu delovanja in domnevni korupciji na levi sredini slovenske politike, pri tem pa omenjata tudi ljubljanskega župana Zorana Jankovića .

V posnetku je slišati tudi ostre besede na račun Brežana. Med drugim naj bi bilo omenjeno, da je Martin Kovač zaradi njega na robu živčnega zloma, saj v letu in pol ni uspel spraviti skozi nobene zakonodaje, prav tako ni zamenjal nobenega kadra iz vrst SDS. Ob tem naj bi izpostavili, da bosta zdaj iz igre izpadla dva "njihova" človeka - edina dva, ki so ju uspeli postaviti na položaje.

Na Facebook strani Maske padajo, nismo fejk je bil objavljen nov video, v katerem naj bi nekdanja generalna sekretarka Gibanja Svoboda Vesna Vuković v pogovoru z direktorjem stranke Petrom Majerletom govorila o Urošu Brežanu , nekdanjem ministru za naravne vire in prostor. Ta je moral položaj zapustiti, potem ko je, vsaj uradno, izgubil zaupanje premierja Roberta Goloba .

Zidar Klemenčičeva nam je na napovedano tožbo poslala pisni odziv. Sporočila je, da način predstavitve posnetkov ne odraža dejanskega konteksta njenih besed ter dodala, da je odločitev župana za sodni postopek njegova pravica.

O naravi posnetkov je spregovoril tudi nekdanji direktor Sove Andrej Rupnik. Pojasnil je, da bi takšne posnetke sicer lahko naredil tudi novinar, vendar v tem primeru vse kaže na kompleksnejši, organiziran pristop. Po njegovih besedah je bilo treba izbrati prave tarče, organizirati srečanja, prevoze in lažne spletne strani, kar zahteva čas, denar in sodelovanje profesionalcev.

V enem izmed posnetkov je Švarc Pipanova omenila tudi domnevno vlogo Goloba v podjetju Gen-I. Na vprašanje, ali bi se lahko tja vrnil v primeru volilnega poraza, je odgovorila pritrdilno ter dodala, da dobro ve, kaj se v podjetju dogaja, saj njegovi ljudje tam ostajajo.

Janković je sicer dober prijatelj Roberta Goloba in je poročil njega in njegovo partnerico Tino Gaber Golob. Dominika Švarc Pipan je bila ministrica v njegovi vladi, z Jankovićem pa je sodelovala tudi pri projektih, kot je polaganje temeljnega kamna za zapor v Dobrunjah. Nina Zidar Klemenčič je med drugim v postopku ločitve zastopala podjetnika Tomaža Subotiča, ki ga je vlada imenovala v več nadzornih organov, medtem ko je Golob leta 2023 večkrat dopustoval v njegovi vili.

V Inštitutu 8. marec menijo, da bi lahko za posnetki stala izraelska organizacija Black Cube, ki je znana po podobnih operacijah. Po njihovih navedbah naj bi se njeni predstavniki decembra v Ljubljani sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo.

Direktorica inštituta Nika Kovač opozarja, da takšni posnetki kažejo na prakse iz drugih držav, kjer poskušajo z vplivanjem na informacije in procese vplivati tudi na volitve. Novinar Mladine Borut Mekina pravi, da so na podlagi anonimnih virov, javnih podatkov in dostopnih informacij uspeli identificirati dva od štirih udeležencev posnetkov.

Rupnik dodaja, da kontekst objav jasno kaže na predvolilno obdobje in da obstoj podjetja Black Cube ter njegove metode dodatno zapletajo celotno zgodbo. Po njegovem mnenju razkritja kažejo na obveščevalni pristop, saj si težko predstavlja, da bi novinar in dva civilna aktivista sama prišla do tako kakovostnih podatkov pred organi pregona.

V SDS so napovedali kazenske in odškodninske tožbe proti trem osebam, ki so jih povezali z organizacijo posnetkov. Nika Kovač je to potezo pozdravila, saj meni, da bo to pripomoglo k razjasnitvi zadeve.

Rupnik je ob tem izpostavil še, da bi morale pristojne službe pregledati evidence dostopov do podatkov, na primer PNR zapisov, in natančno ugotoviti, kdaj in kdo je do teh podatkov dostopal.

Iz policije so sporočili, da je bila za preiskavo oblikovana delovna skupina in da so posnetke v analizo poslali tudi forenzičnemu laboratoriju v tujini, zadevo pa zadnje dni intenzivno preiskujejo tudi obveščevalno-varnostne agencije – neuradno tako obiske predstavnikov Black Cube v Sloveniji kot ozadje sestankov s posnetkov.

