'Odpravite trenutni zastoj in imenujte svoja kandidata za evropska tožilca'

Kot smo že poročali, se Evropsko javno tožilstvo (EPPO), ki bo začelo delovati 1. junija, še pred začetkom sooča z velikimi težavami, in sicer z neimenovanjem slovenskih delegiranih tožilcev. "Zelo nas skrbi dejstvo, da bi morali začeti delovati brez evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije. Z našega vidika je to zelo slab signal iz Slovenije," je že pred dnevi za našo televizijo povedala glavna evropska tožilka Laura Codruta Kövesi, zdaj pa se je oglasil še evropski komisar za pravosodje Didier Reynders.

Ta je v petek tvitnil, da je s podpredsednikom slovenske vladeZdravkom Počivalškom govoril o imenovanju delegiranih tožilcev."Slovenijo sem pozval, naj odpravi trenutni zastoj in imenuje svoja kandidata. Evropsko javno tožilstvo mora začeti delovati čim prej," je zapisal.

Počivalšek, čigar stranka SMC je tako kot Reynders del družine evropskih liberalcev Alde, je medtem sporočil, da je v pogovoru poudaril, da "zadeva glede slovenskih tožilcev ni črno-bela, kot se zdi". "Gre za interpretacije pravne podlage glede števila kandidatov. Dejstvo je, da mediji to temo uporabljajo za politične namene že več kot dva meseca," je zapisal.

Slovenija sicer ni edina članica EU, ki še ni imenovala kandidatov za delegirane tožilce, je izpostavil ."Trdno verjamem, da bomo to zadevo rešili v skladu z našimi pogoji in z ustreznim kompromisom. Velja preučiti tudi predlog Didierja Reyndersa, da bi najprej imenovali enega kandidata in se kasneje odločili o več," je še dodal.

Komisar je v ločenem tvitu zapisal, da je z glavno evropsko tožilko Lauro Kövesi govoril o težavah pri vzpostavljanju evropskega javnega tožilstva. Nobenega delegiranega tožilca nista predlagali samo še Slovenija in Finska. "Potrebne so hitre odločitve," je poudaril.