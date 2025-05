Nov predlog zakona o gostinstvu: oglasil se je tudi Janković

Manj omejitev, več manevrskega prostora občinam in daljši čas oddajanja na demografsko ogroženih področjih so glavni vsebinski popravki predloga zakona o gostinstvu, ki predvideva omejitev kratkoročnega oddajanja nepremičnin. Gospodarsko ministrstvo je prejelo več kot 500 pripomb, največ od sobodajalcev, nezadovoljni pa so tudi drugi. Ljubljanskega župana denimo moti, da bi morala nadzor nad kratkoročnim oddajanjem opravljati občina. Del slovenskih evroposlancev pa opozarja na domnevno kršitev prava Evropske unije.