Novi predsednik uprave Darsa je Peter Drobež

Državni upravljalec avtocest je tako prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočil, da sta v sredo odstopila člana uprave Alenka Muhič in David Skornšek.

Nadzorni svet je nato sprejel sklep o imenovanju Petra Drobeža za novega predsednika uprave s polnim mandatom in Tineta Svoljšaka za člana uprave. Funkcijo sta nastopila danes.

Dosedanji v. d. predsednika uprave Anton Guzej je sicer na čelo podjetja avgusta prišel iz vrst nadzornikov, funkcija člana nadzornega sveta mu je v času vodenja podjetja mirovala. Razumeti je, da se po najnovejši kadrovski odločitvi torej vrača v nadzorni svet.

Drobež se je že ob Guzejevem prevzemu funkcije v. d. neuradno omenjal kot najresnejši kandidat za prevzem vodenje Darsa. Gre za nekdanjega dolgoletnega menedžerja v podjetju Frutarom Etol, zdaj imenovanem Tastepoint, trenutno pa je največji lastnik in direktor podjetja Frutol Flavours, ki so ga ustanovili vodilni kadri iz nekdanjega Etola in ki se prav tako ukvarja s proizvodnjo arom.