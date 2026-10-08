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Slovenija

Novi predsednik uprave Darsa je Peter Drobež

Ljubljana, 08. 10. 2026 16.10 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
Dars

Dars ima novega predsednika uprave s polnim mandatom. Po tistem, ko je po predčasnem odhodu Andreja Ribiča s položaja predsednika uprave vodenje podjetja kot vršilec dolžnosti 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, so zdaj nadzorniki za novega prvega moža imenovali Petra Drobeža. V upravo je ob tem prišel Tine Svoljšak.

Državni upravljalec avtocest je tako prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočil, da sta v sredo odstopila člana uprave Alenka Muhič in David Skornšek.

Nadzorni svet je nato sprejel sklep o imenovanju Petra Drobeža za novega predsednika uprave s polnim mandatom in Tineta Svoljšaka za člana uprave. Funkcijo sta nastopila danes.

Dosedanji v. d. predsednika uprave Anton Guzej je sicer na čelo podjetja avgusta prišel iz vrst nadzornikov, funkcija člana nadzornega sveta mu je v času vodenja podjetja mirovala. Razumeti je, da se po najnovejši kadrovski odločitvi torej vrača v nadzorni svet.

Drobež se je že ob Guzejevem prevzemu funkcije v. d. neuradno omenjal kot najresnejši kandidat za prevzem vodenje Darsa. Gre za nekdanjega dolgoletnega menedžerja v podjetju Frutarom Etol, zdaj imenovanem Tastepoint, trenutno pa je največji lastnik in direktor podjetja Frutol Flavours, ki so ga ustanovili vodilni kadri iz nekdanjega Etola in ki se prav tako ukvarja s proizvodnjo arom.

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Drobež je bil v letu 2022 nekaj manj kot pol leta tudi član uprave Slovenskega državnega holdinga, a je po nastopu vlade Roberta Goloba odstopil.

Drobež glede na avgustovsko pisanje portala Necenzurirano na čelo Darsa prihaja v kvoti največje koalicijske stranke SDS, čeprav resor infrastrukture kot minister vodi predsednik NSi Jernej Vrtovec in čeprav so Dars v preteklosti vodili predvsem kadri iz kvote krščanskih demokratov in Slovenske ljudske stranke.

Svoljšak je medtem že bil v Darsovi upravi v obdobju 2012-2014, delovna inšpekcija pa je tedaj ugotovila, da ob imenovanju za člana uprave ni izpolnjeval pogojev za ta položaj, saj ni imel pet let delovnih izkušenj na vodilnih mestih. V začetku leta 2021 se je nato Svoljšak kot direktor projektov za področje financ, računovodstva in nabave vrnil na Dars. Obenem je soustvarjalec gospodarskega in davčnega programa NSi.

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