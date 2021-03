Novi predsednik uprave Telekoma Slovenije Cvetko Sršen

Dosedanjemu predsedniku uprave Seljaku ter članoma uprave Vidi Žurga in Matjažu Beričiču je tako prenehal mandat, Jontesu pa je bil zaupan nov. Nova uprava je štiriletni mandat nastopila z današnjim dnem, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz družbe. V upravi Telekoma Slovenije kot delavska direktorica ostaja Špela Fortin .

Sršen je magister medkulturnega menedžmenta. Ima več kot 30 let delovnih izkušenj na področjih vodenja zaposlenih, vodenja, načrtovanja in izvajanja projektov, pospeševanja prodaje, priprave načrtov in analiz ter vodenja aktivnosti. Od leta 1987 je bil zaposlen v družbi Pošta Slovenije, od leta 2008 do leta 2015 kot direktor poslovne enote Novo mesto, od maja 2015 pa kot direktor združene poslovne enote Celje in Novo mesto, so navedli.

Štular je doktor elektrotehniških znanosti. Ima več kot 25 let delovnih izkušenj, tekom kariere je vodil številne razvojne projekte s področja omrežja. Med letoma 1994 in 2001 je bil zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, leta 2001 pa se je pridružil skupini Telekom Slovenije, kjer je opravljal številne naloge, med drugim kot vodja razvoja in gradnje mobilnega omrežja UMTS v družbi Mobitel in bil direktor področja za tehnologijo.

Jontes se je skupini Telekom Slovenije pridružil leta 2002 kot svetovalec v komercialnem področju v družbi Mobitel, kjer je nato opravljal različne vodilne funkcije. Od leta 2011 je bil v družbi Telekom Slovenije zaposlen na različnih poslovnih področjih, od marca 2017 do januarja 2019 pa je vodil tržno komuniciranje v organizacijski enoti poslovni trg. V letu 2020 je bil imenovan za člana uprave Telekoma.