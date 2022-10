Novi predsednik uprave Telekoma Slovenije je Boštjan Košak

Boštjan Košak bo skladno s statutarno določenim mandatarskim sistemom v 15 dneh nadzornemu svetu predlagal imenovanje treh novih članic oz. članov uprave Telekoma Slovenije, je sporočila družba.

Košak je univerzitetni diplomirani ekonomist in ima več kot 25 let izkušenj, predvsem na področju telekomunikacij in novih tehnologij. Med drugim je bil vodja hrvaškega Amis Telekoma in slovenskega Amisa. Potem ko je Amis kupila avstrijska skupina Telekom Austria, je bil izvršni direktor in prokurist družbe Simobil in po njenem preimenovanju tudi družbe A1 Slovenija.