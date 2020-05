'Ponudbe, ki jih dobivajo nekateri poslanci SMC, so presegle vse meje dobrega okusa'

V SMC so ob Židanovem odhodu presenečeni, "saj se je zdelo, da se znotraj nove koalicije dobro znajde". "Kljub temu se nam ne zdi prav, da v trenutkih, ko bi morali gledati na našo skupno dobro, posamezniki v ospredje postavljajo zgolj lastno korist . In če se po eni strani zdi, da takšni odhodi poslansko skupino slabijo, so po drugi strani pripomogli k še večji povezanosti in trdnosti ostalih poslancev, ki si bodo še naprej prizadevali za uresničevanje ciljev," so še dodali.

Sluga sicer ni želela komentirati možnosti, da bi se minister Počivalšek odpovedal sedanjemu položaju v vladi in se vrnil v poslanske klopi, s tem pa bi stranki vrnil deveti mandat. Na vprašanje o morebitni rekonstrukciji vlade, ki bi bila lahko posledica dveh izstopov iz SMC, pa je Sluga odgovorila, da o tem še niso razpravljali. Spomnila je, da jih je še vedno osem in da so druga največja koalicijska poslanska skupina.

Poslanski prestopi po njenih besedah "niso nič novega, ne za slovensko politiko ne za SMC" . Prestop Janija Möderndorferja v LMŠ so v poslanski skupini sicer pričakovali , medtem ko jih je prestop Židana presenetil. Kljub temu je stranka in poslanska skupina SMC po njenih zagotovili še vedno "zanesljivi del te koalicije, vse dokler se bo ukvarjala z vsebinami, s programskimi izhodišči, tudi stranke SMC" .

Želja opozicije, da bi zrušila to vlado, je evidentna, meni Janja Sluga iz SMC. Ponudbe, ki jih še vedno dobivajo nekateri poslanci SMC, pa so po njeni oceni "presegle vse meje dobrega okusa" . Gregor Židan ob prestopu v SD ni navedel političnih razlogov za to odločitev, pač pa "sanjsko ponudbo, ki je pač ne more zavrniti" , je še dejala.

Poslanec SD Predrag Baković pa je v zvezi z Židanovim prestopom danes zatrdil, da ni šlo za kakršno koli trgovanje, pač pa za povsem spontano odločitev poslanca. "Če kdo misli, da je do tega prišlo, potem naj pride s podatki ali z dokazi in bomo zadevo tudi razčistili, pa verjamem, da temu ni tako," je dodal Baković.

Židan ob prestopu iz SMC v SD ni dajal izjav. Po besedah Hana so takšne odločitve za posameznike kar težke, zato se je odločil, da medijem te odločitve ne bo pojasnjeval. "Verjamem pa, da bo s svojimi dejanji in svojimi pogledi lahko v političnem prostoru povedal še marsikaj," je dodal vodja poslancev SD.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je v izjavi za medije v DZ pojasnil, da so z Židanom v zadnjih štirih dneh imeli pogovore o dolgoročnem sodelovanju. Po tehtnem premisleku je Židan presodil, da bo svoje delo bolj kakovostno opravljal v skladu z vrednotami poslanske skupine SD, je povedal. Kot je poudaril, so vrata poslanske skupine SD vedno odprta za vse poslance, ki želijo delite njihove vrednote. "Nikogar nismo prisilili, da bi prišel k nam. Zato so še toliko bolj zadovoljni, da se je Gregor odločil prestopiti v poslansko skupino SD," je pojasnil.

V NSi želijo delo, ki so ga začeli v koaliciji in ki so ga po oceni vodje poslanske skupine Jožefa Horvata začeli zelo dobro, tudi nadaljevati. Kot je Horvat dejal po današnjem sestanku poslanske skupine, to sicer ne bo enostavno, bi bilo pa za državljane in državljanke po njegovih besedah slabo, če bi se zbali pomembnih izzivov, ki so pred njimi.

Dogajanja v SMC Horvat ni želel posebej komentirati. Dejal je le, da so prestopi svoboda posameznika, obenem pa opomnil, da so kandidati pred volitvami nagovarjali volivce, naj obkrožijo določeno stranko. Stvar posameznika je, če "dvakrat, trikrat, štirikrat ali petkrat zataji svoje volivce", je pripomnil.

Kot je dejal, je to vprašanje sicer pomembno za obstoj koalicije, vendarle pa se v NSi po njegovih besedah načeloma ne vtikajo v delovanje drugih strank, tudi če so koalicijske partnerice. "Drugače pa računamo na zdravo pamet v DZ," je povedal. Na vprašanje, ali so se zaradi tega že pogovarjali o rekonstrukciji vlade, je Horvat odvrnil, da poglobljene razprave o tem niso imeli. "Ta trenutek je teh 46 glasov večina," je povedal. Če manjšinska in tudi drugi poslanci ocenjujejo, da so rešitve dobre, pa Horvat pričakuje, da jih bodo tudi podprli.

Kaj pa Franc Kramar in SAB?

Vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper pa je komentirala namige, naj bi eden od poslancev SAB imel težave z obstankom v SAB, šlo naj bi za Franca Kramarja. Kot je zatrdila, je poslanec zatrdil, da nima teh namenov. Obenem pa je spomnila, da se na to namiguje že tretjič in da nikoli ni izrazil takšnih razmišljanj.

Dejstvo je sicer, da je vsak poslanec oseba zase, da se odloča po svoji vesti in ga ni mogoče "zakleniti" v neko poslansko skupino. Kot je ocenila, pa so poslanski prestopi "precej zavržno dejanje". V našem volilnem sistemu namreč ni dvoma, da je poslanec izvoljen zato, ker je član neke stranke, je dejala.