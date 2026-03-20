Slovenija

Novi primeri mladoletniškega nasilja v Novem mestu. Tožilstvo: Smo ažurni

Novo mesto, 20. 03. 2026 17.09 pred 14 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Romsko naselje

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu, ki ga je Mestna občina Novo mesto pozvala k ukrepanju zaradi vse več primerov mladoletniškega nasilja, pojasnjuje, da ažurno obravnava vsa kazniva dejanja, o katerih so obveščeni. Zadeve obravnavajo posamično glede na specifične okoliščine, so zagotovili.

O primeru mladoletnika v romskem naselju, ki je uporabil orožje, jih policija sicer še ni obvestila, vendar pa so v zadevi že zahtevali poročilo. Le tako se bodo lahko verodostojno seznanili z dejanskimi okoliščinami konkretne zadeve, so pojasnili.

Mestna občina Novo mesto je namreč tožilstvo zaradi nedavnih primerov nasilja med mladoletniki v četrtek pozvala, naj uporabi vse razpoložljive zakonske možnosti za zaščito žrtev in preprečevanje ponavljanja kaznivih dejanj ne glede na storilčevo starost. Gre za temeljno pravico ljudi do varnega okolja, so izpostavili v sporočilu za javnost.

Na občini izpostavljajo primer mladoletnika, ki je v romskem naselju uporabil orožje.
FOTO: POP TV

Kot so poudarili, je bilo v zadnjih dneh več primerov nasilja med mladoletniki, ki vzbujajo resen dvom o učinkovitosti obstoječih mehanizmov za zaščito žrtev in preprečevanje ponavljanja kaznivih dejanj.

Med drugim so izpostavili primer fizičnega napada na mladoletnika, ki je bil resno poškodovan, po večdnevni odsotnosti zaradi okrevanja pa je bil spet izpostavljen stiku s storilci. Še posebej pa so navedli omenjeni primer uporabe orožja mladoletnika v romskem naselju.

Kot so zapisali na občini, je policija izvedla postopke, vendar tožilstvo po njihovem mnenju zoper storilce ni uvedlo ustreznih nadaljnjih ukrepov, s katerimi bi preprečili ponavljanje kaznivih dejanj. Kot posebej zaskrbljujoče vidijo, da posamezniki, ki so osumljeni ali povezani s tovrstnimi dejanji, še naprej nemoteno obiskujejo šolske ustanove in ostajajo v okolju, kjer lahko znova ogrožajo vrstnike.

mladoletniško nasilje Novo mesto tožilstvo varnost kazniva dejanja

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

20. 03. 2026 17.29
Tožilce in sodnike zapreti skupaj z povzročitelji, pa bomo videli če bo kak odziv.
