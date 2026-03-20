Novi primeri mladoletniškega nasilja v Novem mestu. Tožilstvo: Smo ažurni

Mestna občina Novo mesto je namreč tožilstvo zaradi nedavnih primerov nasilja med mladoletniki v četrtek pozvala, naj uporabi vse razpoložljive zakonske možnosti za zaščito žrtev in preprečevanje ponavljanja kaznivih dejanj ne glede na storilčevo starost. Gre za temeljno pravico ljudi do varnega okolja, so izpostavili v sporočilu za javnost.

O primeru mladoletnika v romskem naselju, ki je uporabil orožje, jih policija sicer še ni obvestila, vendar pa so v zadevi že zahtevali poročilo. Le tako se bodo lahko verodostojno seznanili z dejanskimi okoliščinami konkretne zadeve, so pojasnili.

Kot so poudarili, je bilo v zadnjih dneh več primerov nasilja med mladoletniki, ki vzbujajo resen dvom o učinkovitosti obstoječih mehanizmov za zaščito žrtev in preprečevanje ponavljanja kaznivih dejanj.

Med drugim so izpostavili primer fizičnega napada na mladoletnika, ki je bil resno poškodovan, po večdnevni odsotnosti zaradi okrevanja pa je bil spet izpostavljen stiku s storilci. Še posebej pa so navedli omenjeni primer uporabe orožja mladoletnika v romskem naselju.

Kot so zapisali na občini, je policija izvedla postopke, vendar tožilstvo po njihovem mnenju zoper storilce ni uvedlo ustreznih nadaljnjih ukrepov, s katerimi bi preprečili ponavljanje kaznivih dejanj. Kot posebej zaskrbljujoče vidijo, da posamezniki, ki so osumljeni ali povezani s tovrstnimi dejanji, še naprej nemoteno obiskujejo šolske ustanove in ostajajo v okolju, kjer lahko znova ogrožajo vrstnike.