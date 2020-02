Novi program Cinestar TV 2 HD prinaša še več filmov!

„V prvem mesecu dni predvajanja novega filmskega programa CineStar TV 2 HD lahko gledalci pričakujejo veliko število novih naslovov in kultnih filmov, za vsakogar nekaj. Tako se bodo na programu znašli oskarjevci, kot je humorna drama I, Tonya (Jaz, Tonya) z Margot Robbie v glavni vlogi, Spielbergov The Post (Zamolčani dokumenti) s fantastičnima Meryl Streep in Tomom Hanksom ter Silver Linings Playbook (Za dežjem posije sonce) z Jennifer Lawrence in Bradleyjem Cooperjem. Gledalci bodo prav tako imeli priložnost videti filmske uspešnice, kot je adrenalinska akcija Need For Speed (Need For Speed: Želja po hitrosti), ter najprivlačnejše izbrane naslove, kot so Killing Them Softly (Ubij jih nežno) z Brad Pittom ter Legend (Legenda) s Tom Hardyjem''. –Denis Borić, programski urednik CineStar TV Channels