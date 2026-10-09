Novi proračuni: manj za humanitarno pomoč, stanovanja in podnebne ukrepe

Odbora DZ za zadeve EU in za zunanjo politiko sta se danes na skupni seji seznanila s predlogoma sprememb proračuna za 2027 in proračuna za leto 2028. Predlog sprememb proračuna ministrstva za zunanje in evropske zadeve za leto 2027 znaša 173,6 milijona evrov, to je za 0,8 milijona evrov več od sprejetega proračuna za leto 2027, predlog proračuna za leto 2028 pa znaša 186,5 milijona evrov oziroma sedem odstotkov več kot predhodno leto, je povedala državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Tamara Weingerl Požar. Največji del je namenjen za politično diplomacijo in konzularne storitve – 150,3 milijona evrov v letu 2027, kar je 9,9 milijona več od predvidenega, in 163,9 milijona evrov za leto 2028. V tej postavki je zajeto redno delovanje ministrstva in konzularno-diplomatske mreže, pa tudi stroški dela in pogodbene obveznosti, redno vzdrževanje, obveznosti do mednarodnih organizacij in drugo zunanjepolitično delovanje. Več sredstev je predvidenih tudi za aktivnosti gospodarske diplomacije, kar poleg rednih stroškov in stroškov dela vključuje članarino v OECD. Za gospodarsko diplomacijo je v letu 2027 predvidenih 8,2 milijona, v letu 2028 pa 8,6 milijona evrov.

OECD FOTO: Shutterstock

Manj sredstev pa bo na voljo za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč – v letu 2027 je temu namenjenih 14,9 milijona evrov, kar je 10,5 milijona manj od sprejetega proračuna, v letu 2028 pa 13,7 milijona evrov manj. Weingerl Požar je dejala, da je to za ministrstvo zelo zaskrbljujoče, saj želijo še naprej spodbujati humanitarno delovanje. Omenila je tudi povezovanje razvojnega sodelovanja z gospodarsko diplomacijo kot "enega najpomembnejših instrumentov zunanje politike". Za spodbujanje mednarodne vidnosti slovenske kulture in umetnosti bo medtem v letu 2027 namenjenih 210.000 evrov, v letu 2028 pa 220.000 evrov. "Na ministrstvu ocenjujemo, da predlog ne vključuje zadostnih sredstev, ki bi omogočile ustrezno izvajanje zakona o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev in funkcionarjev, povezanih z delom v tujini, ki je stopil v veljavo 1. junija letos," je dodala državna sekretarka. Poudarila je, da "brez resnega omejevanja našega zunanjepolitičnega delovanja" praktično ni manevrskega prostora za zmanjševanje stroškov. Razprave po predstavitvi predlogov ni bilo. Odbora sta se seznanila s predlogoma in bosta pripravila pisno mnenje, ki ga bosta poslala odboru za finance kot matičnemu delovnemu telesu.

Slovensko zunanje ministrstvo FOTO: Bobo

Opozicijo v proračunskih dokumentih moti znižanje sredstev za gradnjo stanovanj

Kot je pred člani odbora poudaril državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Iztok Slatinšek, so predloge proračunskih sprememb pripravili na podlagi najnujnejših zakonskih potreb. V skladu s predlogom sprememb proračuna bo v prihodnjem letu za okoljski resor na voljo 619,8 milijona evrov, kar je za 26 milijonov evrov manj glede na sprejet proračun za leto 2027. Od tega predstavljajo integralna sredstva 328,7 milijona, namenska sredstva 189 milijonov evrov, sredstva EU 79,5 milijona evrov, 22,5 milijona evrov pa je slovenske udeležbe. Od namenskih sredstev večinoma oz. 141,8 milijona evrov predstavljajo prilivi iz sklada za vode in podnebnega sklada ter 44 milijonov evrov za izgradnjo odlagališča nizko- in srednje aktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem.

Največ sredstev oz. 480 milijonov evrov se sicer v predlogu sprememb proračuna za leto 2027 namenja za varovanje okolja in infrastrukture, zmanjševanje poplavne ogroženosti, ohranjanje narave, projekte odpadne in pitne vode ter zelene infrastrukture. Predlog proračuna za 2028 pa za okoljski resor predvideva 610,8 milijona sredstev oz. za devet milijonov evrov manj. Od tega integralna sredstva predstavljajo 349,8 milijona evrov, namenska 189 milijonov evrov, sredstva EU 53,2 milijona evrov, 18,8 milijona evrov pa je slovenske udeležbe. V razpravi so poslanci opozicije izrazili zaskrbljenost zaradi znižanja sredstev za prilagajanje na podnebne spremembe, ohranjanje biotske raznovrstnosti, področja upravljanja s prostorom in gradnje neprofitnih stanovanj. Kot je spomnila poslanka Svobode Sara Žibrat, je prejšnja vlada za stanovanjsko dejavnost zagotovila 100 milijonov evrov sredstev na leto.

Neprofitna stanovanja v Zeleni jami FOTO: Luka Kotnik

Njena strankarska kolegica Nataša Avšič Bogovič pa je izrazila skrb, da poslanci s strani predstavnikov ministrstva danes niso dobili jasnih odgovorov glede tega, kakšno je trenutno stanje glede več kot 700 milijonov evrov zbranih sredstev v skladu za obnovo, ki so bila rezervirana tudi za urejanje vodotokov in dodatne projekte na tem področju. Da na ministrstvu ostajajo zavezani zagotavljanju dostopnih stanovanj za vse prebivalce, še posebej za mlade in starejše, je na drugi strani zagotovila v. d. generalne direktorice direktorata za prostor, graditev in stanovanja Aša Rogelj. Kot je dejala, v prihodnjem letu in v 2028 iz različnih virov namenjajo 188,7 milijona evrov za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Od skupno 100 milijonov evrov predvidenih sredstev za spodbujanje gradnje bodo 75 milijonov evrov sredstev namenili republiškemu stanovanjskemu skladu, 25 milijonov evrov pa za subvencije obrestnih mer pri zadolževanju v okviru SID banke. Med dodatnimi ukrepi, ki jih pripravljajo in jih želijo ponuditi mladim, je omenila možnost najema z odkupom in oživitev jamstvene sheme za nakup stanovanj za mlade. "Vemo sicer, da v preteklosti ni bila tako uspešna, ampak to so bili določeni pogoji, ki so bili postavljeni. Zdaj to izkušnjo imamo in upam, da bomo našli nove rešitve, da bo to veliko bolj uporabno," je dodala. Glede znižanja sredstev za podnebno ukrepanje je državni sekretar Slatinšek pojasnil, da so na ministrstvu naredili pregled nekaterih študij s tega področja in ugotovili, da se nekatere od njih ponavljajo in tudi ne realizirajo. "Bomo pa vsekakor sledili potrebam, to zmanjševanje ni odraz neke nove politike oz. nekih rezov," je zagotovil. Dotaknil se je tudi interpretacij, da je aktualna vlada proti blaženju podnebnih sprememb. "Generalno ne, nismo," je dodal.

Podnebne spremembe FOTO: AP