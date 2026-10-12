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Novi radarji v Mariboru, župan se ne boji Kanglerjeve usode

Maribor, 12. 10. 2026 20.02 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Mojca Hanžič
Radarji v Mariboru

V Mariboru bodo na voznike kmalu prežali novi radarji. Občina namreč ta teden začenja s postavitvijo še treh stacionarnih ohišij, skupaj jih bo tako že šest, merilnika hitrosti pa dva, ki ju bodo po teh šestih lokacijah selili. Župan Saša Arsenovič bojazni, da bi se ponovil scenarij iz časov Franca Kanglerja, ko so ljudje radarje zažigali, župana pa nagnali, nima, ker da so bili Kanglerjevi radarji postavljeni na cestah, ki so napeljevale k večji hitrosti, zdaj pa da so na lokacijah, ki so v bližini šol, vrtcev in domov za starejše.

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Maribor radarji Saša Arsenovič prometna varnost stacionarni radar

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KOMENTARJI3

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eurosapiens
12. 10. 2026 21.57
mariborčani so butasti tako kot ljubljančani ... bolj se jim kasira, bolj se jim krade, bolj srečni so
Odgovori
0 0
konc
12. 10. 2026 21.36
Počasi je treba fantje de, ne vse naenkrat de, bi rekel Zoki iz Ljubljane
Odgovori
-1
0 1
PIERREBRICE
12. 10. 2026 21.13
Novi radarji v Mariboru, župan se ne boji Kanglerjeve usode. Tale naslov je popolnoma zgrešen. Saša Arsenović novembra več ne bo kandidiral za župana Maribora, zato ga nagnati nihče ne more. To je torej brezpredmetna navedba.
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2 0
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