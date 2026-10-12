Novi radarji v Mariboru, župan se ne boji Kanglerjeve usode

V Mariboru bodo na voznike kmalu prežali novi radarji. Občina namreč ta teden začenja s postavitvijo še treh stacionarnih ohišij, skupaj jih bo tako že šest, merilnika hitrosti pa dva, ki ju bodo po teh šestih lokacijah selili. Župan Saša Arsenovič bojazni, da bi se ponovil scenarij iz časov Franca Kanglerja, ko so ljudje radarje zažigali, župana pa nagnali, nima, ker da so bili Kanglerjevi radarji postavljeni na cestah, ki so napeljevale k večji hitrosti, zdaj pa da so na lokacijah, ki so v bližini šol, vrtcev in domov za starejše.