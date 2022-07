Novi rekordi: letošnji julij v delu Slovenije najbolj vroč do zdaj

Kot da ohladitve ne bi bilo, je zadnji julijski dan znova v znamenju visokih temperatur. Letošnji junij in julij sta se na Primorskem in v osrednji Sloveniji zapisala tudi kot najbolj vroča v zgodovini merjenj pri nas, ob tem nas spremlja še najhujša suša, take nismo imeli zadnjih 30 let. Poletja so v povprečju za kar tri stopinje toplejša, kot so bila pred 50 in več leti. So pred nami še bolj vroči dnevi?

Skok v jezero, morje ali bazen, s tekočino pri sebi... Vsak se hladi po svoje. A letošnje poletje ni prineslo veliko dežja ali nekoliko nižjih temperatur. Ravno nasprotno, junij in julij sta bila na Primorskem in v osrednji Sloveniji za približno stopinjo toplejša od do sedaj najbolj vročega poletja pri nas. Rok Nosan, prognostik 24ur, pojasnjuje: "Povprečna temperatura zraka je bila na Goriškem v tem mesecu celo za štiri stopinje višja od dolgoletnega povprečja in za eno stopinjo višja od doslej najtoplejšega meseca v zgodovini meritev, to je bil avgust leta 2003." icon-expand Pogled proti Izoli FOTO: Shutterstock Reke dosegajo rekordno visoke temperature, letos imamo tudi najnižje vodostaje. Ravno na Goriškem in Vipavskem se že leto dni borijo s sušo. A prav kmalu ne bo nizkih temperatur. Pred nami je nov vročinski val, napovedujejo vremenoslovci, vrhunec pa bomo doživeli že konec tega tedna, v četrtek ali petek. "Spet bomo lahko izmerili 36, 37 stopinj," dodaja Nosan. PREBERI ŠE ANIMACIJA: Osvežitev hladne fronte bo kratkotrajna, prihaja nov vročinski val Občutnejše ohladitve v prihodnjih 14 dneh ni na vidiku, zato je pričakovati, da se bo letošnje poletje zavihtelo na sam vrh najbolj vročih. Hudo sušo, kot pravijo vremenoslovci, bo najverjetneje prekinilo šele jesensko deževje.