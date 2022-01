Novi Sad je uradno prevzel naziv Evropska prestolnica kulture

V tistem slovesnem trenutku so Novi Sad iz vesolja pozdravili astronavti z Mednarodne vesoljske postaje Anton Shkaplerov, Pyotr Dubrov in Matthias Maurer.

Vrhunec otvoritvene slovesnosti sta bila utelešena v dveh likih - lik Milutina Milankovića, ki ga igra Boris Isakovič in Mileve Marić Einstein v vlogi Anite Mančić, z 22 igralci, 22 pevci, baletnimi plesalci, akrobati, solo trobentači Laura Vukobratović in Nenad Markovića, ter tudi pihalni orkester. Glasbo, ki je prispevala k celotnemu avdiovizualnemu dogodku, prilagojenemu tovrstnemu spektaklu, je komponirala Dragana Jovanović, dopolnila pa sta jo DJ-ja Miloš Martinov Lag in Dejan Ilić. Predstava "Zeniteum :: 2022" je multimedijski dogodek, s katerim je avantgardni slovenski režiser Dragan Živadinov na svoj način opredelil mesto Novega Sada na kulturnem zemljevidu Evrope.

Svečano otvoritev je zaznamovala nenavadno predstava "Zeniteum :: 2022" v režiji Dragana Živadinova, ko je ob 20. uri in 22 minut na oder stopil priljubljen umetniški duo Synspecies, katerega avdio-vizualni performans Crevasse je predstavil mit o ustvarjanju, sledila pa je zdravica gostitelju Lazarju Jovanovi, ki je nazdravil Novemu Sadu in številnim gostom iz Evrope z žganjem »preprečenicom«.

Veliko nenavadno razstavo "Čas in vesolje" sta slovesno odprla v dvorani Studia M dr. Dušan Jovović in profesor dr. Aleksandar Petrović. Razstava, zasnovana kot potovanje iz teme v svetlobo, iz kaosa v vesolje, uokvirjena z zgodbo velikega svetovnega znanstvenika Milutina Milankovića, se ukvarja s pojmom časa skozi stoletja ter odnosom med človekom, časom in znanost. Kot tematsko hrbtenico razstave so avtorji uporabili lik in delo znanega znanstvenika, ki je kot akademik in profesor na univerzi dosegel številne znanstvene discipline. Razstava bo za obiskovalce odprta celo leto 2022.

Gledalci so imeli prek malih zaslonov v živo na drugem programu RTS in prvem programu RTV priložnost spremljati Slovesnost ob razglasitvi Novega Sada za kulturno prestolnico, ki je potekala v Srbskem narodnem gledališču, na kateri je vse prisotne nagovoril evropski komisar za inovacije, raziskave, kultura, izobraževanje in mladina Maria Gabriel preko video povezave, župan mesta Novi Sad Miloš Vučević, NJ.E. Veleposlanica in vodja delegacije Evropske unije v Srbiji Emanuela Giofre, ministrica za kulturo in informiranje ter podpredsednica srbske vlade Maja Gojković in predsednica vlade Srbije Ana Brnabić.

Nato so po Novem Sadu potekali koncerti na različnih, nenavadnih lokacijah, ob strogem izvajanju epidemioloških ukrepov.