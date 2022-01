Novi Sad: slovesno odprtje Evropske prestolnice kulture 2022

Novi Sad, ki se nahaja na bregovih Donave, eno uro vožnje od Beograda, je vedno izstopal po svoji kulturni in zgodovinski edinstvenosti. Ko vprašate njegove prebivalce, po čem je poseben, vam bodo odgovorili, da gre za mesto, kjer se stoletja srečujeta in prepletata Srednja Evropa in Balkan. Dejansko je ta kulturno-zgodovinska mešanica vidna na vsakem koraku. Prav to se odraža v edinstvenem umetniškem prazniku v Evropi – skupaj s silvestrovanjem pravoslavnega novega leta bo Novi Sad dobil naslov Evropska prestolnica kulture.

Novi Sad v Zenitu 13. januarja Slovenski avantgardni režiser Dragan Živadin bo slovesno naznanil Novi Sad kot Evropsko prestolnico kulture 13. januarja, kjer se bo silvestrovalo pravoslavno novo leto skozi umetnost in kulturo in skupaj z velikimi znanstveni imeni, kot sta matematika Mileva Maric Einstein in Milutin Milanković. Prireditev slavnostnega odprtja je edinstven arhitekturno-multimedijski podvig, samo odprtje pa bo na enem izmed osrednjih mestnih bulevarjev pred Banovino, ki ga je zasnoval slavni srbski arhitekt Dragiša Brašovan. Razstava "Čas in vesolje" umetnikov dr. Dušana Jovovića in dr. Aleksandra Petrovića, profesorja filozofije, se bo prav tako odprla 13. januarja v dvorani legendarnega novosadskega Studia M.

Še isti večer bodo Novosađani in njihovi gostje prisluhnili koncertu svetovnih glasbenikov, kot so eden najboljših klarinetistov na svetu Andreas Ottensamer z dirigentom Darkom Butovcem in profesionalnim orkestrom Cameratu Novi Sad, kraljica Fada Carminho, finski glasbenik Jimi Tenor, francoski cover band Nouvelle Vague, ameriški pevec Chrystabell, Damir Urban, Josipa Lisac, Matija Dedić, Rudimental DJ, Bojana Vunturišević, Bilja Krstić in Bistrik Orkestar na več kot 40 lokacijah v mestu, od katerih so nekatere povsem nepričakovane, kot so: cerkev Sv. Marije (ime bolj znano kot Katedrala), reformirana cerkev, sinagoga, prostor tovarne SCCNS, Srbsko narodno gledališče, Mladinsko gledališče in mnogi drugi.

Programi v okviru Silvestrovanja so načrtovani za 12., 14. in 15. januar, podrobne informacije, lokacije in urnik pa najdete na spletni strani docekns.rs .

Novi Sad je leto 2022 pozdravil s programom, ki ga navdihuje Tesla Novi Sad je s programom, ki ga je navdihnil prvi častni meščan tega mesta Nikola Tesla, zakorakal v leto, ko je tudi uradno dobila naziv Evropska prestolnica kulture. V okviru silvestrovanja 31. decembra so Novosadjani in njihovi gostje osvetlili svoje mesto, tako da so simbolično povezali oba brega Donave in skupaj z umetniki prispevali k ustvarjanju edinstvenega avdio-vizualnega in svetlobnega sveta neposredno pod Petrovaradinovo trdnjavo, draguljem baroka obnovljenega po treh stoletjih. Silvestrovo 2022 v Evropski prestolnici kulture:

