Novi šef kriminalistične policije bo David Antolovič

Direktor Uprave kriminalistične policije Vojko Urbas je premeščen na drugo delovno mesto, daleč stran od vodstva Policije. Na položaju ga je zamenjal David Antolovič, zdaj pomočnik direktorja na NPU.

Vodenje Uprave kriminalistične policije bo prevzel David Antolovič, zdaj pomočnik direktorja NPU.

Na visoke položaje se vrača uslužbenec, ki je bil v času prejšnjega vodstva Policije deležen različnih postopkov, šikaniranja, diskreditacij in celo kazenskih ovadb.

Očitki o nevestnem delu Davida Antoloviča na NPU, ki so bili večkrat objavljeni, so se izkazali za neutemeljene. —Policija

Pomočnika direktorja NPU Davida Antoloviča so v minulih dveh letih doletele različne sankcije. Poročali smo že, da je bil najprej dodeljen v kazensko skupino za migracije, skupaj z razrešeno direktorico Policije Tatjano Bobnar in odstavljenim šefom kriminalistične policije Boštjanom Lindavom. Družbo so jim delali se razrešena vodja za stike z javnostjo Vesna Drole in dva kriminalista NPU, Tina Pahor in Marko Košir. Politika jih je prepoznala kot strokovnjake za migracije, čeprav se nihče od njih v karieri ni ukvarjal s tem področjem.

Tako notranja ministrica Tatjana Bobnar kot novi šef slovenske Policije Boštjan Lindav se zavzemata, da se popravijo krivice, ki so bile zaradi mobinga storjene zaposlenim.

Nato je bil dodeljen še v skupino za reševanje zaostankov, ki jih je pridelala Policijska uprava Ljubljana. To skupino so celo umaknili v tacenske pisarne, da so se jih znebili na Nacionalnem preiskovalnem uradu. V skupini za zaostanke se je znašel tudi vodja preiskave Igor Kekec, ki je bdel nad preiskavo sporne nabave zaščitne opreme, kjer je glavni osumljenec nekdanji gospodarski minister Zdravko Počivalsek. Kot je znano je ta kazenska ovadba na tožilstvo prispela šele konec maja, po petih mesecih, čeprav je bila spisana že decembra lani. Predvsem pa zadeva ni bila zaključena še pred volitvami, namerno ali ne, bo zdaj pokazal nadzor, ki ga je nad delovanjem Nacionalnega preiskovalnega urada odredil prvi mož Policije Boštjan Lindav. Zagotovo bosta morala tudi dogajanje glede te preiskave pojasnjevati Petra Grah Lazar in njen pomočnik Borut Franc. Ali nadzor izvajajo isti ljudje, kot so domnevno prirejali ugotovitve nekaterih prejšnjih nadzorov na NPU, ko je politika obračunavala z zaposlenimi, ni znano.

Zaradi rezultatov nadzora je namreč pomočnika direktorja NPU Antoloviča doletela še kazenska ovadba za nevestno delo v službi, očitali so mu neučinkovito vodenje delovne skupine za zaostanke. Poleg tega pa naj bi nadzorniki ugotovili tudi, da naj bi v predalu več mesecev zadrževal nek dokument. Zaradi ovadbe, pod katero se je po naših informacijah podpisal Danilo Jamer, neuradno pa naj bi jo pripravil Robert Javeršek, je Antolovič dobil še opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja. Vendar pa je Specializirano državno tožilstvo to ovadbo takoj zavrglo kot neutemeljeno. Ali so bili zaradi krive ovadbe in prirejenih izsledkov nadzorov sproženi kakšni postopki zoper podpisane pod te dokumente, nam ni znano.

Nadzori bi morali biti opravljeni z namenom ugotavljanja objektivnih dejstev in odprave pomanjkljivosti in ne z namenom diskreditacije posameznikov ali enot. —Policija

Nadzorniki naj bi namreč ugotovili strokovne napake, ker da je pomočnik direktorja več mesecev v predalu zadrževal pobudo za hišno preiskavo in mu očitali, da je s tem škodoval predkazenskemu postopku. Kasneje naj bi se izkazalo, da sploh ni šlo za nobeno pobudo za hišno preiskavo, niti se predkazenski postopek v konkretni zadevi še sploh ni začel. Kljub vsemu pa naj bi vodja NPU Petra Grah Lazar, ker da so nadzorniki "našli" dokument, ki obremenjuje Antoloviča, o tem obvestila Sektor za notranje preiskave in integriteto. Tam naj bi potem poskrbeli za kazensko ovadbo. Na podlagi dokumenta, ki ga ni bilo, saj pobuda za hišna preiskavo sploh ni obstajala. To agonijo je nato presekalo tožilstvo, ki je po hitrem postopku ovadbo zavrglo.

Prav tako ne drži, da je David Antolovič zadrževal pobudo za hišno preiskavo, saj takega dokumenta ni imel v pregledu. —Policija

Vse to je v sporočilu za javnost potrdila tudi Policija, ki se je odzvala na ponovne diskreditacije Antoloviča na političnih portalih. Kot so zapisali, gre za članek poln netočnosti in napačnih navedb. Zanikali so njegovo nevestno delo na NPU in poudarili, da je bila zavržena tudi ovadba zoper njega. Potrdili so tudi, da ne držijo navedbe, da naj bi zadrževal pobudo za hišno preiskavo. Prav tako so zanikali podatke, s katerimi ves čas operira tudi politika in sicer, da je bil Antolovič za pomočnika direktorja NPU izbran v času, ko je bil generalni direktor Policije Janko Goršek. Zapisali so, da je z delom na NPU začel, ko je bil direktor Policije Stanislav Veniger in ne Goršek. Pred tem je bil vodja Oddelka za gospodarski kriminal na celjski policijski upravi. Tam je vodil tudi delovno skupino v zadevi TES, v okviru katere so bile pod njegovim vodenjem v 2012 in 2013 opravljene številne hišne preiskave, so se sporočili s Policije.

Prvi mož Policije Boštjan Lindav je že odredil nadzor nad delom Nacionalnega preiskovalnega urada, ki bo pokazal, kaj se je tam v resnici dogajalo.

Boštjan Lindav si je že izbral novo ekipo sodelavcev

Darko Muženič ni povezan s primerom domnevnega pranja iranskega denarja. —Policija

David Antolovič zaradi mobinga ni mogel opravljati dela na svoji funkciji, čeprav jo formalno še vedno zaseda. Zdaj se vrača, vendar na višji položaj. Darko Muženič pa bo moral na vrnitev na direktorsko mesto se malo počakati, saj želi, da se najprej razplete zgodba na Evropskem javnem tožilstvu, kamor ga je ovadil zdaj že razrešeni direktor Urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugelj. Če se bo izkazalo, da gre se za eno za lase privlečeno zgodbo, se bo v kazenskem postopku verjetno znašel tudi Žugelj. Na Policiji pravijo, da ne morejo komentirati konkretne preiskave, ki jo vodi Evropsko javno tožilstvo, da pa je Muženič prepričan, da se bodo očitki iz ovadbe izkazali za neutemeljene in neresnične.

Ker se na strankarskih portalih, ki jih obvladuje opozicija, se naprej širijo lazi in diskreditacije Darka Muženiča, Policija sporoča: "Zaradi nenehnega ponavljanja namigovanj o vpletenosti nekdanjega direktorja NPU Darka Muženiča v domnevno pranje iranskega denarja poudarjamo, da je Darka Muženiča za direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja imenovala vlada Janeza Janše v februarju 2013." Zato med letoma 2009 in 2011 ni bil direktor urada in posledično tudi ne more biti odgovoren ali povezan s primerom domnevnega pranja iranskega denarja, so zapisali v sporočilu za javnost.

Je pa prvi mož slovenske Policije Boštjan Lindav v intervjuju za našo spletno stran po nastopu funkcije povedal, da si je sicer že izbral svojo novo ekipo sodelavcev, ki pa jo bo predstavil, ko bodo imenovani na svoje položaje. Glede Muženiča pa je dejal, da je izreden strokovnjak, z izdelano vizijo dela NPU in da uživa njegovo popolno zaupanje. Ter da bo zagotovo prevzel vodenje Nacionalnega preiskovalnega urada, če ne bo nobenih zadržkov za to. Na vprašanje, ali bo tudi sam imel kar tri namestnike, oziroma dva namestnika in se pomočnika, za katerega je prejšnje vodstvo Policije sistemiziralo novo delovno mesto in ga dodelilo Jožetu Senici, pa Lindav odgovarja:

Darko Muženič je prepričan, da so očitki iz ovadbe namenjeni izključno njegovi diskreditaciji ter da se bodo izkazali za neutemeljene in neresnične. —Policija

"O vzrokih sistemiziranja delovnega mesta pomočnika generalnega direktorja Policije ne želim manipulirati, očitno je takratno vodstvo iz meni neznanih razlogov ocenilo, da je takšno delovno mesto potrebno. Vem, da je bil gospod Senica glavni nosilec aktivnosti Policije v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU in kolikor sem bil seznanjen iz medijev, je svoje delo dobro opravil. V tem trenutku težko ocenjujem, ali je takšno delovno mesto nujno potrebno. Vsekakor bo potrebno pogledati obseg in vsebino nalog, ki se opravljajo na tem delovnem mestu in šele nato sprejeti ustrezno odločitev."

Kaj bo zdaj počel Urbas in kaj bo z Grah Lazarjevo? Veliko je bilo že napisanega o tem, da naj bi bila Vojko Urbas in Grah Lazarjeva politična izbira prejšnje oblasti, ki naj ne bi izpolnjevala strokovnih kriterijev za zasedbo najvišjih položajev v Policiji. O potrebnih delovnih izkušnjah za vodenje Nacionalnega preiskovalnega urada, ki je namenjen preiskovanju najtežjih oblik kriminala, je bilo govora celo na parlamentarni komisiji, ki je preverjala morebitne sume političnega vmešavanja v delo Policije. V državnem zboru so zaslišali tudi Petro Grah Lazar in jo vprašali, koliko kazenskih ovadb je napisala v svoji policijski karieri. Odgovorila je, da zagotovo več kot nič.