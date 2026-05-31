Novi slovenski milijonar: srečni listek vplačan v Slovenski Bistrici

V nocojšnjem žrebanju igre Loto je bila izžrebana Šestica, vredna kar 2.050.615 evrov. Srečni dobitnik je listek s kombinacijo številk 1, 17, 26, 33, 34 in 38 vplačal na bencinskem servisu MOL na Ljubljanski cesti 91 v Slovenski Bistrici.

Loterija Slovenije je igro Loto prenovila oktobra 2023, ko je glavni dobitek Sedmico zamenjala Šestica. Od takrat je bil glavni dobitek izžreban že enajstkrat.

Najvišja Šestica doslej je bila izžrebana decembra lani in je znašala 2,33 milijona evrov. Dobitni listek je bil takrat vplačan prek spleta.

Med kraji, kjer so bili v zadnjih letih vplačani dobitni listki za glavni dobitek, so med drugim Slovenske Konjice, Radeče, Ljubljana, Maribor in zdaj tudi Slovenska Bistrica.

Dobitki ne razveseljujejo le igralcev, temveč tudi občine. Lani so slovenske občine iz naslova davka na loterijske dobitke prejele več kot 8,2 milijona evrov, ki jih lahko namenijo za različne razvojne projekte.

Loterija Slovenije je v letu 2025 prek fundacij za invalidske, humanitarne in športne organizacije prispevala več kot 25 milijonov evrov. Sredstva so bila namenjena delovanju humanitarnih in invalidskih organizacij ter financiranju več kot 500 športnih programov in projektov po Sloveniji.