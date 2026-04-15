Slovenija

Novi stanovalci domov za starejše z občutno višjimi stroški

Ljubljana, 15. 04. 2026 14.08 pred 1 uro 3 min branja 8

Avtor:
STA
Denar za dolgotrajno oskrbo

Predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi, ki so ga vložili v Levici in Vesni ter Svobodi, želi rešiti težavo, zaradi katere stanovalci v domovih za starejše, sprejeti po 1. decembru, plačujejo občutno višje stroške kot tisti sprejeti prej. Obe skupini namreč izenačuje. Ureja pa tudi sofinanciranje stroškov zaradi sprememb plačne zakonodaje.

V skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi se je 1. decembra začela izvajati pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji, s pomočjo zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo (CSD) in v domovih ob uvedbi sistema dolgotrajne oskrbe pa je bilo približno 20.000 ljudi v domovih prevedenih v novi sistem. To je pomenilo, da so že s položnico za december plačali le nastanitev in prehrano, medtem ko je bila oskrba poravnana s sredstvi za dolgotrajno oskrbo.

Društvo Srebrna nit pa je v marčevskem javnem pismu predsedniku vlade Robertu Golobu in ministru za solidarno prihodnost Simonu Maljevcu opozorilo, da v praksi prihaja do velike neenakosti pri izvajanju dolgotrajne oskrbe. "V isti sobi doma za starejše bivata osebi z enako potrebo po oskrbi, za katero plačujeta bistveno različne zneske. Stanovalec, ki je bil v domu pred 1. decembrom, plačuje le stroške prehrane in nastanitve, medtem ko tisti, sprejet kasneje, plačuje polno ceno storitev," so izpostavili.

Težave pri stanovalcih, ki so bili v dom sprejeti po 1. decembru

Stanovalcev, ki so v dom prišli po 1. decembru, ko je začela veljati pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji, je bilo januarja po njihovih navedbah 1207. Ti so zaradi tega, ker njihova vloga za dolgotrajno oskrbo v instituciji še ni rešena, obravnavani po zakonu o socialnem varstvu. To pa pomeni, da zanje ne velja, da plačujejo le nastanitev, za katero je določena zgornja meja v višini zagotovljene pokojnine za 40 let dela. Njihovo število je lahko še večje, saj 12 domov s približno 2000 stanovalci ni sporočilo ustreznih podatkov ministrstvu za solidarno prihodnost.

Stanovalec, sprejet po 1. decembru, je na slabšem, ker nima več možnosti za uveljavljanje dodatka za pomoč in postrežbo, opozarjajo v društvu..
Stanovalec, sprejet po 1. decembru, je na slabšem, ker nima več možnosti za uveljavljanje dodatka za pomoč in postrežbo, opozarjajo v društvu..
FOTO: Shutterstock

Položaj stanovalca, sprejetega po 1. decembru, je po navedbah društva še slabši tudi zato, ker nima več možnosti za uveljavljanje dodatka za pomoč in postrežbo. Takšno razlikovanje se jim zdi z vidika ustavnega načela enakosti pred zakonom nesprejemljivo in diskriminatorno. Pozvali so k takojšnji sprožitvi postopkov v DZ za sprejetje interventnega zakona, ki bi rešil to težavo.

Predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi in začasni podpori izvajalcem institucionalnega varstva tako predvideva prednostno obravnavo oseb, ki so bile ali še bodo v dom sprejete v obdobju od 1. decembra lani do 31. decembra letos, tako da bodo lahko v sistem dolgotrajne oskrbe prešli po hitrejšem in prilagojenem postopku. Prav tako bi bili upravičeni do povračila oziroma do delnega povračila stroškov, ki so jih imeli s storitvami v domu. Sredstva bi jim povrnili za nazaj v takšni višini, kot če bi bili v tem vmesnem času upravičeni do denarnega prejemka.

Zakon o dolgotrajni oskrbi je namreč s 1. decembrom določil tudi izvajanje pravice do denarnega prejemka. Ta znaša toliko, kolikor upravičencu pripada glede na njegovo kategorijo dolgotrajne oskrbe.

Število vlog za dolgotrajno oskrbo narašča

Poleg tega predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi predvideva, da izvajalec storitev tistemu uporabniku dolgotrajne oskrbe, ki se mu za vsaj tri mesece pomembno zmanjša samostojnost, zagotavlja več oskrbe. Če se uporabnikova kategorija dolgotrajne oskrbe spremeni, je treba skleniti nov osebni načrt. Ta bo učinkoval od takrat, ko bo izvajalec obvestil vstopno točko na centru za socialno delo (CSD) o poslabšanju uporabnikovega stanja.

Ker število vlog za dolgotrajno oskrbo narašča, bodo vstopne točke pri CSD lahko z liste izbrale zunanjega strokovnjaka, ki bo lahko samostojno izdelal oceno vlagateljeve upravičenosti.

Nenazadnje predlog znova uvaja sofinanciranje dodatnih stroškov dela in dodatnih kadrov ter stroškov nadomestnega dela v domovih in v institucionalnem varstvu za odrasle s posebnimi potrebami. Prav tako je urejeno sofinanciranje stroškov zaradi sprememb plačne zakonodaje in kolektivnih pogodb, stroškov dodatnih kadrov v skladu s pravilnikom glede standardov in normativov in stroškov dela študentov in upokojencev, kadar ustreznih kadrov ni mogoče zagotoviti. Sredstva za domove naj bi črpali iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, sredstva za institucionalno varstvo za odrasle s posebnimi potrebami pa iz državnega proračuna.

dolgotrajna oskrba levica stanovalci dom starejši

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M1111
15. 04. 2026 15.46
Dolgotrajna oskrba naj bi predvsem uredila razmere za tiste starostnike, ki so še doma in potrebujejo oskrbo, da doma tudi ostanejo čim dlje. Levica je pa uredila stanje za tiste, ki so v domovih in jim razen tega, da so plačevali oskrbo v celoti, ni nič manjkalo. Butalci!
MarkoJur
15. 04. 2026 15.39
Verjetno je to maščevanje levih, k nismo podprli matildinih injekcij!!?
Noleani
15. 04. 2026 15.38
Levica je to povzrocila, z Maljevcem na čelu, sedaj pa bi gasila požar.
MarkoJur
15. 04. 2026 15.38
Maljevac...in njegove malice za 9.000 €....
koda60
15. 04. 2026 15.30
Sramota.Soseda,ki potrebuje oskrbo in je bila po nekaj mesečnem čakanju končno sprejeta v dom plačuje 1750 evrov,Svetlana,ki ima 3K penzije pa 800.Upam,da bo tudi pri nas po volitvah,tako kot na Madžarskem parlament očiščen levičarjev.
stoinena
15. 04. 2026 15.24
kdaj bomo spregovorili o tem da je ta TRAJNOSTNA OSKRBA prehod na postopno ukinitev domov in da želite starejše naprtit sorodnikom na grbo. delovno sposobnim ljudem ki bodo pustili službe, da bodo doma 24/7/365 za 1000€ bruto in pod nadzorom? kdaj bomo rekli bobu bob, kaj vse se skriva v tej trajnostni oskrbi? padce starostnikov hočete reševati z nekimi obeski s knofom, ki kliče reševalce??? se vidi da o starostnikih nič ne veste. ko starostnik pade, lahko tudi tam ostane. ne pa da stiska knof. kakšne buče. in verjetno je ponudnik dotičnega knofa fanj zaslužil. za starostnike pa nikogar ne briga zares.
stoinena
15. 04. 2026 15.20
povejte raje da je bil to samo bombonček, ampak vas je narod lepo odkril in okrcal, da ste bleferji. kar je res.
ActiveR
15. 04. 2026 14.35
Prizori upokojencev, ki v letu 2026 prejemajo drastično višje položnice za domsko oskrbo, so dokončen dokaz popolnega zloma vladne socialne politike. Medtem ko Luka Mesec in Levica neutrudno trobita o "reševanju najšibkejših", v realnosti počneta ravno obratno, z ideološko zaslepljenostjo in operativno nesposobnostjo ljudi potiskata v brezno globoke finančne stiske. To ni več socialna država, ampak sistemsko uničevanje socialne države!
