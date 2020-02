'Novi stanovanjski zakon bi moral biti prioriteta tudi nove vlade'

Po analizi pripomb iz javne obravnave osnutka zakona, ki je potekala od sredine oktobra do konca novembra, se je ministrstvo odločilo za izvedbo delovnih posvetov. Namen posvetov, ki so potekali v drugi polovici januarja, je bil podrobneje predstaviti razloge za implementacijo novosti, se seznaniti z utemeljitvami prejetih predlogov ter uskladiti stališča pred posredovanjem predloga zakona v medresorsko usklajevanje.

"Na ministrstvu ocenjujemo, da novi stanovanjski zakon vsebuje rešitve, katerih implementacija je nujna za vzpostavitev delujoče stanovanjske politike in zagotovitev zadostnega števila dostopnih najemnih stanovanj, zato pričakujemo, da bo sprejem novega stanovanjskega zakona med ključnimi prioritetami naslednje vlade," so povedali na ministrstvu za okolje in prostor.

Kot so v začetku decembra povedali na ministrstvu, so v javni obravnavi prejeli okoli 400 pripomb, od tega približno 300 s strani fizičnih oseb, preostale pa so bile s strani pravnih oseb.

"Na osnovi ugotovitev in zaključkov z delovnih posvetov ter ostalih analiziranih pripomb iz javne obravnave bomo na ministrstvu pripravili dopolnjeni osnutek SZ-2, ki bo predmet ponovljene javne obravnave. Ta je bila skupaj z medresorskim usklajevanjem predvidena za marec 2020," so povedali.

O tem, kako bo predlog spremenjen glede na osnutek iz prve javne obravnave, še ne morejo govoriti, ker da se s posameznimi deležniki še usklajujejo.

Kot so v začetku decembra povedali na ministrstvu, so v javni obravnavi prejeli okoli 400 pripomb, od tega približno 300 s strani fizičnih oseb, preostale pa so bile s strani pravnih oseb. Pripombe so se nanašale na vse vsebinske sklope osnutka, pri čemer se jih je največ navezovalo na področje upravljanja večstanovanjskih stavb in na delitev obratovalnih stroškov.

Osnutek, kot je bil v javni obravnavi, med drugim predvideva zamenjavo sedanje neprofitne najemnine s stroškovno, ustanovitev javne najemniške službe ter zvišanje omejitve za zadolževanje republiškega in občinskih stanovanjskih skladov za gradnjo stanovanj. Novosti so predvidene tudi glede upravljanja večstanovanjskih stavb, med drugim glede potrebnih soglasij in mandata upravnika stavbe, zakon pa naj bi opredelil tudi pogoje za stanovanjske zadruge.