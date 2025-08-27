Novi 'strašni' prebivalki ZOO Ljubljana: 'Ne volk ne lisica, pač pa pes'

Svetovni dan psov so v ljubljanskem živalskem vrtu 'proslavili' s prihodom nove vrste čisto posebnega predstavnika psov – grivastega volka. "To ni ne pravi volk ne lisica, niti dolgonoga antilopa, pač pa najvišji in najbolj rastlinojedi predstavnik družine psov," pojasnjujejo. Mladi samički sta v Slovenijo prišli iz Češke in naravnost obožujeta – kdo bi si mislil – jagodičevje.

Grivasti volk je v naravi razširjen v Južni Ameriki, za razliko od svojega volčjega sorodstva pa obožuje jagodičevje. FOTO: Živalski vrt Ljubljana icon-expand

V Živalskem vrtu Ljubljana so ob svetovnem dnevu psov pozdravili novega, prav posebnega predstavnika skupine psov – skrivnostnega grivastega volka.

Ne volk ne lisica – kaj torej je?

In čeprav spominja na volka in lisico, v resnici ni ne eno ne drugo, razlagajo v živalskem vrtu. "S svojimi dolgimi nogami, okrašenimi s prikupnimi 'črnimi nogavicami', ter ognjeno grivo je povsem samosvoj: dolgonogi pes Južne Amerike in najvišji predstavnik med psi na svetu."

Dve mladi samički, ki sta nedavno prispeli iz ZOO Brno na Češkem, bodo podrobneje predstavili v soboto, 30. avgusta. Vse ljubitelje psov vabijo, da dan preživijo v njihovi družbi – bodisi na dnevu odprtih vrat v Zavetišču Ljubljana bodisi na družinskem dogodku v Živalskem vrtu Ljubljana, kjer se bosta v izvedbi Slovenske Filharmonije odvila tudi dva koncerta z naslovom Sivi volk na pikniku.

Grivasti volk (Chrysocyon brachyurus) je hkrati najbolj rastlinojedi predstavnik družine psov (Canidae). Čeprav nosi ime 'volk' in ima lisici podobno glavo, je čisto nekaj posebnega. Vitko telo in dolge noge, ki mu med lovom omogočajo dober pregled nad visoko travo gozdne savane ali mokrišč, mu dajejo povsem svoj videz in tudi drugačen način premikanja – noge premika sočasno na isti strani telesa in ne diagonalno kot ostali pasji sorodniki. Ravno tako ga dela nenavadnega rjasto rdeč kožuh in temna griva na hrbtu, ki se 'razplamti', ko se žival počuti ogroženo. Grivasti volk, ki živi v osrednji in vzhodni Južni Ameriki, je torej povsem samosvoja vrsta, ki se je od drugih predstavnikov družine psov ločila že v pleistocenu.

Samotarski, a zvest

Za razliko od volkov grivasti volkovi ne živijo ali lovijo v krdelih. So samotarski lovci, ki zalezujejo plen in nato z ogromnimi ušesi, obrnjenimi naprej, in gibčnimi skoki planejo visoko v zrak ter se spustijo na žival kot mačka. "Tvorijo monogamne pare in si s partnerjem delijo stalno skupno območje bivanja, ki ga redno označujejo z urinom z zelo značilnim vonjem, ki nekatere spominja na marihuano. Samica in samec, ki ju navzven zaradi enake velikosti in barve ne moremo ločiti, se družita le v času razmnoževanja in skrbi za mladiče," pojasnjujejo v živalskem vrtu.

Vsejedec, ki poje več rastlinske kot mesne hrane

Čeprav bi na prvo žogo pomislili, da je grivasti volk mesojedec, poje v resnici celo več rastlinske kot živalske hrane, zato je vsejedec ali omnivor. "Študije iztrebkov grivastega volka so pokazale, da več kot tri četrtine njegove prehrane sestavljajo sadje in zelenjava. Drugi del prehrane sestavljajo srednji in mali sesalci (pasavci, prerijski psi), plazilci, ptice in njihova jajca ter žuželke. Posebej rad ima južnoameriško volčje jabolko (Solanum lycocarpum), paradižniku podoben sadež nizkega, bodičastega grma Južne Amerike."

Ob Svetovnem dnevu psov je v ZOO Ljubljana prišel prav poseben predstavnik skupine psov – grivasti volk. FOTO: Živalski vrt Ljubljana icon-expand

Raziskovalci so v naravi odkrili nenavadno sožitje med grivastimi volkovi, krojaškimi mravljami (Atta sp.) in volčjim jabolkom: volk se hrani s sadeži volčjega jabolka in semena pogosto izloči kar na mravljišča. Mravlje s tem gnojem bogatijo svoje podzemno gojenje gliv, semena pa odvržejo na bogato pognojena tla, kjer volčja jabolka znova vzklijejo. To ustvari tristransko koristno zanko za vse tri vrste.

Skrb za volkulji v ZOO Ljubljana

V ljubljanskem živalskem vrtu so iz ZOO Brno dobili dve volkulji, sestri, skoteni 4. decembra 2024. "Z njima lahko oskrbniki delajo v prostem kontaktu, kar pomeni, da si med oskrbo delijo isti prostor. Sicer so grivasti volkovi po naravi plašne živali, zato moramo upoštevati njun čas na navajanje na novo okolje," pravijo.

Letošnji Svetovni dan psov so sicer slavnostno obeležili tudi v Zavetišču Ljubljana – pod geslom Pes iz zavetišča ni bav bav. Hkrati poteka tudi kampanja z imenom Js bi šou domou (tudi na mestnih avtobusih LPP), v sklopu katere so v zavetišču doslej oddali 13 psov iz dolgotrajne oskrbe, 13 zahtevnejših psov pa so oddali tudi v sodelovanju s Kinološkim društvom Ljubljana.

Volkuljin jedilnik bodo sestavljali raznovrstna zelenjava (korenje, kumare, paprika, rdeča pesa, paradižnik, bučke ...) in sadje (banane, jabolka, grozdje, melona), kuhan riž, krompir in topinambur, kuhano jajce, briketi za pse in raznolik plen čez teden (piščanci, prepelice, podgane, miške).

Ogroženost in vloga živalskih vrtov pri vzreji grivastih volkov

Grivasti volk je na Rdečem seznamu ogroženih vrst Mednarodne zveze za ohranjanje narave (IUCN) uvrščen med potencialno ogrožene vrste. "Stanje populacije v divjini je trenutno neznano zaradi sramežljivosti vrste, vendar pa obstaja zaskrbljenost za upadanje populacije predvsem zaradi krčenja življenjskega okolja in zato tudi vse več cest in s tem povozov," ob tem poudarjajo strokovnjaki. Trenutna populacija v živalskih vrtovih je nekaj več kot 300 grivastih volkov, približno polovica jih je znotraj Evropske zveze živalskih vrtov in so del programa vzreje ogroženih vrst (EEP), kar pomeni, da se za njih vodi rodovna knjiga in spremlja genetika.

Dva nova in nenavadna prebivalca ZOO Ljubljana. "Strašna! Strašna pa zato, ker imata strašno rada jagodičevje," se pošalijo v ljubljanskem živalskem vrtu. FOTO: Živalski vrt Ljubljana icon-expand