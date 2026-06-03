Novi strokovni svet za izvrševanje mladoletniškega zapora

Odloka, kot so sporočili z ministrstva, določa ustanovitev, naloge, sestavo in način dela strokovnega sveta. Njegove naloge bodo predvsem priprava interdisciplinarnega programa, navodil za njegovo izvajanje, smernic za pripravo osebnega načrta mladoletnika ter kataloga znanj za interdisciplinarno obravnavo mladih. Pravna podlaga za današnji odlok, ki predvideva ustanovitev strokovnega sveta, je letos sprejeti zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov.

Strokovni svet bo sestavljalo 15 članov iz vrst strokovnjakov s področij vzgoje in izobraževanja, socialnega dela, pravosodja, zdravstva, izvrševanja kazenskih sankcij in odvetništva. Člane bo za obdobje šestih let, z možnostjo ponovnega imenovanja, imenovala vlada.

Predlog odloka ureja tudi organizacijo in način dela strokovnega sveta ter določa, da strokovne, administrativne, tehnične in druge naloge zanj opravlja ministrstvo, pristojno za pravosodje, so dodali na ministrstvu.