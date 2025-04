Novi svet psihiatrične klinike: Zalar imenovan za direktorja

Ugotovitveni sklep je svet sprejel na podlagi glasovanja sveta v prejšnji sestavi in pravnega mnenja, ki ga je izdelal Inštitut za javno upravo. Do zapleta naj bi prišlo zaradi neskladja določb poslovnika sveta UPK Ljubljana in sklepa o ustanovitvi UPK glede potrebne večine za glasovanje o imenovanju direktorja.

Svet v novi sestavi se z domnevnimi naknadnimi spremembami zapisnikov danes ni ukvarjal. "Nima smisla, da se opredeljujemo za nazaj, to je bila odgovornost prejšnjega sveta zavoda," je poudarila Marinko.

Po ugotovitvi prejšnjega sveta, da noben od kandidatov za direktorja ni prejel dovolj glasov za imenovanje, je bil objavljen nov razpis, na katerega so se lahko kandidati prijavili do vključno 20. marca. Svet v novi sestavi je danes sprejel sklep o razveljavitvi tega razpisa. Koliko kandidatov se je prijavilo na razpis, uradno ni znano. Po Zalarjevih besedah naj bi se prijavili najmanj trije kandidati, sam pa ni bil med njimi.

Svet UPK Ljubljana se je na današnji seji po besedah Marinko seznanil tudi s poslovanjem klinike in s prihodnjimi izzivi. Obravnavali so tudi program dela, pa tudi finančni in kadrovski načrt za leto 2025. Dogovorili so se, da mora biti slednji v določenem delu še popravljen, zato ga bodo obravnavali na naslednji seji.