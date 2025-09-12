Novi svingerski resort sredi Domžal? 'Lastnik se je odločil za nekaj drugega'

Velika osrednja hiša z bazenom, recepcijo, restavracijo, servisnimi prostori in skupnim prostorom za nočno druženje. 12 manjših hišk za dve osebi, vsaka z lastnim parkirnim mestom. Ker bi lahko imele hiške tudi po dva ločena vhoda, bi se število apartmajev v naselju lahko celo podvojilo. Cena zemljišča, na katerem bi lahko zraslo tako letovišče, pa pol milijona evrov.
"Vsepovsod lahko nepremičnino iztržiš, jo oddajaš ali prodaš, moraš pa imeti za vsako stvar neko zgodbo, ki povzroči zanimanje," pojasnjuje posrednik Investmond nepremičnine in avtor oglasa Edmond Petrovič.
K nakupu in izvedbi gradnje je vabil tudi z obljubami o polni zasedenosti skozi vse leto ter z donosnostjo več kot 34 odstotkov na celotno investicijo. Tak izračun je utemeljeval s predpostavko, da bi resort obiskal vsaj odstotek vseh evropskih svingerjev, katerih število po njegovih ocenah znaša okoli 340.000.
In kaj na to pravijo domačini? "Brez komentarja," je dejala ena od tamkajšnjih prebivalk, spet drugi dvomi v resničnost napovedi o zaslužku.
V občini o gradnji svingerskega resorta niso bili seznanjeni
Več vprašanj občanov kot tudi medijev so glede gradnje zaprtega svingerskega resorta prejeli tudi na domžalski občini, kjer pa s projektom do nedavne objave v medijih niso bili seznanjeni. Nato pa so ob nadaljnjem preverjanju ugotovili, da zemljišče, na katerem naj bi stala načrtovana gradnja, sploh ne leži v njihovi občini.
Številni so ob tem opozorili tudi na podobnost z načrti za gradnjo etno naselja v Motvarjevcih v občini Moravske Toplice - tako po velikosti in obliki parcele kot tudi po številu predvidenih hišk. "Svingerski resort? To se mi ne zdi najbolj primerno, a po drugi strani mi je vseeno glede tega, dokler ni preveč javno in vsem na očeh. Če bo to nekega zaprtega tipa, naj počnejo, kar želijo," je projekt komentiral še eden od domačinov.
"Ni prav, da imajo ljudje predsodke. Spoštovati moramo tudi tiste, ki imajo svoje ideje, želje, nagnjenja ... Vsak ima svoje. Naj pride tisti, ki ima pač takšna nagnjenja," je dejal Petrovič.
Zemljišče je bilo, tudi zaradi medijske pozornosti, prodano v zelo kratkem času. Po besedah Petroviča novi lastnik tam sicer ne bo gradil svingerskega letovišča, sam pa kljub temu verjame, da se bo v prihodnje za takšen projekt opogumil kdo drug.
