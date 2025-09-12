Novi svingerski resort sredi Domžal? 'Lastnik se je odločil za nekaj drugega'

V začetku tedna je veliko pozornosti vzbudil nepremičninski oglas za več kot 9000 kvadratnih metrov veliko zemljišče v Domžalah, kjer naj bi zrasel zaprt počitniški svingerski resort. Novica o načrtovanem letovišču s konceptom je med domačini sprožila precej razburjenja. Občina o domnevnem raju za pare, ki radi menjujejo spolne partnerje, pred medijskimi objavami ni bila obveščena. Kdo pa stoji za oglasom in ali bi Domžalčani obiskovali tak resort?

Velika osrednja hiša z bazenom, recepcijo, restavracijo, servisnimi prostori in skupnim prostorom za nočno druženje. 12 manjših hišk za dve osebi, vsaka z lastnim parkirnim mestom. Ker bi lahko imele hiške tudi po dva ločena vhoda, bi se število apartmajev v naselju lahko celo podvojilo. Cena zemljišča, na katerem bi lahko zraslo tako letovišče, pa pol milijona evrov. "Vsepovsod lahko nepremičnino iztržiš, jo oddajaš ali prodaš, moraš pa imeti za vsako stvar neko zgodbo, ki povzroči zanimanje," pojasnjuje posrednik Investmond nepremičnine in avtor oglasa Edmond Petrovič.

Svingersko letovišče FOTO: nepremicnine.net icon-expand

K nakupu in izvedbi gradnje je vabil tudi z obljubami o polni zasedenosti skozi vse leto ter z donosnostjo več kot 34 odstotkov na celotno investicijo. Tak izračun je utemeljeval s predpostavko, da bi resort obiskal vsaj odstotek vseh evropskih svingerjev, katerih število po njegovih ocenah znaša okoli 340.000. In kaj na to pravijo domačini? "Brez komentarja," je dejala ena od tamkajšnjih prebivalk, spet drugi dvomi v resničnost napovedi o zaslužku.

V občini o gradnji svingerskega resorta niso bili seznanjeni

Več vprašanj občanov kot tudi medijev so glede gradnje zaprtega svingerskega resorta prejeli tudi na domžalski občini, kjer pa s projektom do nedavne objave v medijih niso bili seznanjeni. Nato pa so ob nadaljnjem preverjanju ugotovili, da zemljišče, na katerem naj bi stala načrtovana gradnja, sploh ne leži v njihovi občini.

Svingersko letovišče FOTO: POP TV icon-expand