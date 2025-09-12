Svetli način
Slovenija

Novi svingerski resort sredi Domžal? 'Lastnik se je odločil za nekaj drugega'

Domžale, 12. 09. 2025 18.47 | Posodobljeno pred 55 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Denis Malačič
Komentarji
20

V začetku tedna je veliko pozornosti vzbudil nepremičninski oglas za več kot 9000 kvadratnih metrov veliko zemljišče v Domžalah, kjer naj bi zrasel zaprt počitniški svingerski resort. Novica o načrtovanem letovišču s konceptom je med domačini sprožila precej razburjenja. Občina o domnevnem raju za pare, ki radi menjujejo spolne partnerje, pred medijskimi objavami ni bila obveščena. Kdo pa stoji za oglasom in ali bi Domžalčani obiskovali tak resort?

Velika osrednja hiša z bazenom, recepcijo, restavracijo, servisnimi prostori in skupnim prostorom za nočno druženje. 12 manjših hišk za dve osebi, vsaka z lastnim parkirnim mestom. Ker bi lahko imele hiške tudi po dva ločena vhoda, bi se število apartmajev v naselju lahko celo podvojilo. Cena zemljišča, na katerem bi lahko zraslo tako letovišče, pa pol milijona evrov.

"Vsepovsod lahko nepremičnino iztržiš, jo oddajaš ali prodaš, moraš pa imeti za vsako stvar neko zgodbo, ki povzroči zanimanje," pojasnjuje posrednik Investmond nepremičnine in avtor oglasa Edmond Petrovič.

Svingersko letovišče
Svingersko letovišče FOTO: nepremicnine.net

K nakupu in izvedbi gradnje je vabil tudi z obljubami o polni zasedenosti skozi vse leto ter z donosnostjo več kot 34 odstotkov na celotno investicijo. Tak izračun je utemeljeval s predpostavko, da bi resort obiskal vsaj odstotek vseh evropskih svingerjev, katerih število po njegovih ocenah znaša okoli 340.000.

In kaj na to pravijo domačini? "Brez komentarja," je dejala ena od tamkajšnjih prebivalk, spet drugi dvomi v resničnost napovedi o zaslužku.

V občini o gradnji svingerskega resorta niso bili seznanjeni

Več vprašanj občanov kot tudi medijev so glede gradnje zaprtega svingerskega resorta prejeli tudi na domžalski občini, kjer pa s projektom do nedavne objave v medijih niso bili seznanjeni. Nato pa so ob nadaljnjem preverjanju ugotovili, da zemljišče, na katerem naj bi stala načrtovana gradnja, sploh ne leži v njihovi občini.

Svingersko letovišče
Svingersko letovišče FOTO: POP TV

Številni so ob tem opozorili tudi na podobnost z načrti za gradnjo etno naselja v Motvarjevcih v občini Moravske Toplice - tako po velikosti in obliki parcele kot tudi po številu predvidenih hišk. "Svingerski resort? To se mi ne zdi najbolj primerno, a po drugi strani mi je vseeno glede tega, dokler ni preveč javno in vsem na očeh. Če bo to nekega zaprtega tipa, naj počnejo, kar želijo," je projekt komentiral še eden od domačinov.

"Ni prav, da imajo ljudje predsodke. Spoštovati moramo tudi tiste, ki imajo svoje ideje, želje, nagnjenja ... Vsak ima svoje. Naj pride tisti, ki ima pač takšna nagnjenja," je dejal Petrovič.

Zemljišče je bilo, tudi zaradi medijske pozornosti, prodano v zelo kratkem času. Po besedah Petroviča novi lastnik tam sicer ne bo gradil svingerskega letovišča, sam pa kljub temu verjame, da se bo v prihodnje za takšen projekt opogumil kdo drug.

svingerji resort domžale
deltex
12. 09. 2025 19.40
Drugače pa je dosti svinger klubov tudi v Sloveniji, ki se ne skrivajo. En zelo znan je bil v Sežani, ne vem če še deluje, pa v Ljubljani, Celju...zelo veliko jih je v Avstriji blizu meje: Celovec, Gradec, Leibnitz....samo da tam to ni tak tabu, četudi gre za globoko katoliško državo...po Sloveniji vozi tudi dosti kamionov, ki na ceradah reklamirajo avstrijski klub "wellcum"..😁.
ODGOVORI
0 0
Trikrat cepljen
12. 09. 2025 19.39
Super, tudi bogati perverznjaki bodo lahko svoje fetiše izvajali legalno.
ODGOVORI
0 0
vitranc22
12. 09. 2025 19.34
+1
Zakaj to moti domačine? Glasni verjetno me bodo. Ali bi raje da jim pred nosom naredijo kakšen industrijski obrat. To bojo pa spet vsi v luftu.
ODGOVORI
1 0
deltex
12. 09. 2025 19.27
+6
V Sloveniji imamo tudi vedno več mladih prostitutov. Mladih tipov, ki so za denar spremljevalci damam, pa tudi gospodom. Največkrat gre tudi za seks, včasih pa zgolj za spremstvo. Poznam fanta, ki je spremljal damo na dopust nekam v Karibe. Poleg plačanega dopusta je v desetih dneh zaslužil 2500 €. Seveda tipu na kraj pameti ne pride, da bi se zaposlil... Slovenija, ne se zgražati...naj ljudje uživajo, če je le zakonito in ne škodi drugim...
ODGOVORI
6 0
periot22
12. 09. 2025 19.25
-1
Le kaj si boste še umislili lenuhi samo delat ne!!!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
2 3
deltex
12. 09. 2025 19.16
+8
Aja, pa največja fora je, da so svingerji praviloma premožni ljudje, ki veliko zapravijo. So torej dober biznis. Prav tako dobro vedo, kje so njihovi klubi, tudi v Sloveniji. V katerih termah jih z veseljem gostijo, v katerih hotelih so dobrodošli...le da tega pač ne oglašujejo, ker bi se zgodilo točno to, kar zdaj beremo v tem prispevku. Enako velja za geje, ki vedo, kje jih ne bodo obsojali, ker tudi ne skoparijo z denarjem...
ODGOVORI
9 1
Stojadina-sportiva
12. 09. 2025 19.13
-4
Nateg, pa ne tak da menjaš nategatorje 😅
ODGOVORI
0 4
deltex
12. 09. 2025 19.10
+10
Bog ne daj, da bi se kaj takega zgodilo v lažno čistunski Sloveniji...ker še eno Pohujšanje v dolini Šentflorjanski pa ne bi preživeli. Ker mi pa ne varamo, ne menjujemo partnerjev, se ne gremo skupinskih igric...no ja, se gremo... v savnah, hotelskih sobah za 3 ure, po vikendih, kleteh, zakristijah...samo Bog ne daj, da to kdo na glas pove..
ODGOVORI
11 1
deltex
12. 09. 2025 19.18
+5
Ja, res je...samo tega ne bo noben javno povedal..
ODGOVORI
5 0
Dartford
12. 09. 2025 19.10
+6
Super. Komaj čakam! To pri nas manjka, potem pa vsi denar nosijo v Anakondo v Rovinj.
ODGOVORI
7 1
Oliguma
12. 09. 2025 19.09
-4
V teh swingerj klubih so večina pretegnene frače in vampasti dedi..kaj boš pol tam..tudi..če sta doma oba za stvar...
ODGOVORI
2 6
london1982
12. 09. 2025 19.23
+2
očitno še nisi bil tam. Tisti ki smo pa bili, se z veseljem vračamo v take klube
ODGOVORI
3 1
Oliguma
12. 09. 2025 19.31
+0
Ne govor..večina tam..da tudi s kleščami nebi prijel.
ODGOVORI
1 1
GAYPROPAGANDA
12. 09. 2025 19.01
+7
"Občina o domnevnem raju za pare, ki radi menjujejo spolne partnerje, pred medijskimi objavami ni bila obveščena." ..............Koga briga, gre za zasebno zemljišče!
ODGOVORI
10 3
Delboy Trotter
12. 09. 2025 19.00
+4
Med tem ko se evropejci ukvarjajo z takšnimi zadevami se Evropa islamizira. Ta resort, če bo zgrajen, zna v nekaj letih postati islamski kulturni center.
ODGOVORI
7 3
štrekeljc
12. 09. 2025 19.32
+1
Ja, več je treba seksati in otroke delat, pa nas ne bodo povozili!
ODGOVORI
1 0
Slavko BabIč
12. 09. 2025 19.00
+1
Denar dela denar....
ODGOVORI
3 2
Tomaž Hacin
12. 09. 2025 18.54
-7
Skrajni čas da se razbijrjo tabuji v komunistični in nerazgledani Sloveniji, ker smo vsaj 50 let zaostali za vsemi na tem svetu. Glrdamo samo naravnost, kot da levo in desno ne obstaja. Čas je že da si snamemo maske in preobleke in zaživimo z polnim živlenjrm, ne pa da gledamo vse kot črno.
ODGOVORI
5 12
jablan
12. 09. 2025 18.58
+13
Veš v yugi so vse zenske na plazi bile zgoraj brez bilo je polno fkk plaz,sedaj malo in inspekcija preganja zgoraj brez tolk kolk ti ves o yugi in koliko o slo
ODGOVORI
14 1
TvojPrijatelj
12. 09. 2025 18.53
+3
Bom šel preverit da ne bo skos zgolj Wellcum.
ODGOVORI
5 2
