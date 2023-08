Novi tablični računalniki Samsung Galaxy Tab S9 serije ponujajo kinematografsko izkušnjo

V nenehno razvijajočem se svetu zabave ima tehnologija ključno vlogo pri izboljšanju naših izkušenj kot gledalcev najrazličnejših vsebin.

Samsung, podjetje, ki vlaga v inovacije in vrhunsko tehnologijo, je s svojo najnovejšo ponudbo tabličnih računalnikov Galaxy Tab S9 serijo ponovno presenetil in tablične naprave dvignil na novo raven. Galaxy Tab S9 serija je pojem elegance in zmogljivosti, ki uporabnikom omogoča prenosno izkušnjo, podobno kinematografski. Serija prinaša kar tri vrhunske naprave - Galaxy Tab S9 , Galaxy Tab S9+ in Galaxy Tab S9 Ultra .

Galaxy Tab S9 serija se ponaša z osupljivo obliko, ki očara s svojo elegantnostjo in prefinjenostjo. Je dokaz Samsung zavezanosti inženirski odličnosti. Človek si ne more pomagati, da ne bi bil očaran nad 37-centimetrskim (14,6-palčnim) zaslonom modela Galaxy Tab S9 Ultra, ki postavlja nova merila za vizualno odličnost. Kljub velikemu zaslonu je tablica Galaxy Tab S9 Ultra lahka in tehta 732 g ter se ponaša le z 5,5 mm debeline. Ta brezhibna kombinacija velikosti in prenosljivosti zagotavlja, da lahko uporabniki svojo filmsko izkušnjo nosijo s seboj, kamorkoli gredo. Naprave Galaxy Tab S9 serije so na voljo v priljubljeni in profesionalni grafitni ter mehki in naravni bež barvi. Obe sta poudarjeni z vrhunskimi detajli in gladkim zaključkom za prefinjen izgled.

Prvi Galaxy S tablični računalnik odporen proti vodi in prahu Pri seriji tabličnih računalnikov Galaxy Tab S9 ne gre le za brezhiben videz. Samsung se zaveda, da morajo sodobne naprave vzdržati izzive aktivnega življenjskega sloga. Zato je Galaxy Tab S9 serija prva z oceno IP68, ki zagotavlja najvišjo možno zaščito pred vodo in prahom. Poleg tega so naprave dodatno zaščitene z ohišjem Armor Aluminium, ki je izdelano tako, da prenese udarce, padce in zahtevno vsakodnevno uporabo, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in vzdržljivost. S pisalom S Pen izkušnja pisanja kot na papirju Vsi tablični računalniki serije Galaxy Tab S9 so opremljeni s pisalom S Pen, ki je prav tako odporno na vodo in prah po standardu IP68. Omogoča pisanje kot po papirju in ga je mogoče uporabljati v iskalnih vrsticah, brskalnikih in trgovinah z aplikacijami. Novo dvosmerno polnjenje zagotavlja neprekinjeno napajanje, uporabniki pa lahko nadgradijo pisalo v S Pen Creator Edition za vrhunsko izkušnjo z udobnim oprijemom in širšim kotom nagiba za še večjo ustvarjalnost.

Tablični računalniki s svojim impresivnim zaslonom in robustno zmogljivostjo ponujajo popolno napravo za gledanje televizijskih vsebin ali pretakanje vaših najljubših filmov in serij. Ne glede na to, ali prenašate najnovejšo filmsko uspešnico, spremljate najljubše televizijske oddaje ali se potopite v napete serije, tablični računalnik zagotavlja zanimivo in kinematografsko izkušnjo. Za tiste, ki radi uživajo v zabavi na prostem, serija Galaxy Tab S9 uvaja revolucionarno tehnologijo Vision Booster. Ta funkcija optimizira vizualno izkušnjo tudi pod sončno svetlobo, zato je popolna za uživanje v najljubših vsebinah na prostem. Za popolno izkušnjo zvoka pa poskrbijo kar štirje Dolby Atmos zvočniki, ki so za 20 % večji kot pri prejšnjih modelih. Baterija, ki vas ne bo pustila na cedilu Tablični računalnik z vzdržljivo baterijo je izjemno pomemben, zlasti za tiste, ki so produktivni in ustvarjalni na poti. Vzdržljiva baterija zagotavlja, da bo vaša ustvarjalnost nemotena ves dan. Ne le, da zagotavlja dovolj energije za ves dan, temveč vam omogoča tudi, da prihranite nekaj energije za primer, če bi bilo treba hitro napolniti tudi telefon. S priročnim kablom USB-C lahko preprosto priključite svoj pametni telefon Samsung Galaxy in pustite, da hitro polnjenje poskrbi za vse ostalo, tako da ostanete povezani ne glede na to, kje ste.

Galaxy Tab S9 serija zaradi svoje elegantne oblike in predvsem impresivnega dinamičnega kristalno čistega Amoled 2X zaslona, ki prinaša osupljive barve in vizualne slike ter zanesljive zmogljivosti, ponuja prenosni kino, ki se prilega vaši dlani. Predanost podjetja Samsung inženirski odličnosti je vidna in zagotavlja nemoteno uživanje ob gledanju najrazličnejših vsebin. Zato se udobno namestite, sprostite in se prepustite filmski izkušnji, ki se bo pred vašimi očmi odvila s pomočjo najnovejše Samsung mojstrovine. Kupite napravo iz Galaxy Tab S9 serije v predprodaji in izberite darilo Serija Galaxy Tab S9 je v Sloveniji že na voljo za prednaročilo, kjer vas čaka tudi darilo. Za vsa pravila in pogoje promocije obiščite povezavo .

