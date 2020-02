Novi trendi na področju AvtoMobilnega zavarovanja

V zadnjem obdobju so se na področju mobilnosti zgodile korenite spremembe. Sodobna prevozna sredstva mestne mobilnosti, kot so rolka, kolo, skiro in njihove električne različice, so postala cenovno ugodna in dostopna skoraj vsakomur. Široka uporaba pa je pripeljala tudi do vprašanja (ne)varnosti, ki ste jim ob tem izpostavljeni. Drži, da ste s sodobnimi prevoznimi sredstvi fleksibilnejši, toda poskrbeti je treba še za ustrezno varnost. Uporabljajte čelado in bodite pozorni na dogajanje okoli sebe, za vožnjo brez skrbi pa se sedaj lahko tudi zavarujete.

Rešitev – prenovljeno AvtoMobilno zavarovanje?

Sodobne oblike mobilnosti kličejo po novem AvtoMobilnem zavarovanju. Čeprav zavarovanje električnega skiroja, električnega kolesa in sorodnih prevoznih sredstev še ni obvezno, to seveda ne pomeni, da se vam ob njihovi uporabi ne more nič zgoditi in da z njimi ne morete povzročiti škode.