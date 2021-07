Novi urad za okrevanje in odpornost bo vodil Janez Mravljak

Minister za finance Andrej Šircelj je vladi predlagal, da za vršilca dolžnosti direktorja urada od 2. avgusta do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, do najdlje 1. februarja 2022, imenuje Janeza Mravljaka , so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Mravljak je univerzitetni diplomirani ekonomist z diplomo Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru, na kateri je zaključil tudi magistrski študij s področja financ in managementa. Od leta 2005 je zaposlen na ministrstvu za finance. Delovne izkušnje in znanja si je zadnjih 15 let nabiral na področju finančnega upravljanja s sredstvi EU, s poudarkom na kohezijskem skladu v sedanji in preteklih finančnih perspektivah, so povedali na finančnem ministrstvu.

Urad za okrevanje in odpornost bo opravljal naloge na področju vzpostavitve sistema izvajanja načrta za okrevanje in odpornost, usklajeval in usmerjal izvajanje tega načrta, spremljal, preverjal in potrjeval mejnike in cilje ter izvajal nadzorne ukrepe. Urad bo tudi usklajeval načrt z Evropsko komisijo in ji predložil podatke, poleg tega bo upravljal sredstva izvajanja načrta, je vlada pojasnila ob ustanovitvi urada.