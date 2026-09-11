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Novi v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana Tomaž Erjavec

Ljubljana, 11. 09. 2026 16.21 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.Š. STA
Ljubljanski klinični center

Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so na današnji redni seji za v. d. generalnega direktorja imenovali Tomaža Erjavca. Zdaj že nekdanji generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je namreč 31. avgusta ponudil odstop, danes pa je predčasno končal mandat.

Predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj je po seji sveta dejal, da so sklep o imenovanju Erjavca za vršilca dolžnosti generalnega direktorja sprejeli soglasno, dveh članov na seji sicer ni bilo.

Sprejeli so tudi sklep, da bodo v torek, 15. septembra, objavili razpis za novega generalnega direktorja. Trontelj je ob tem pozval vse kandidate, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, naj se nanj prijavijo.

Erjavec, ki širši javnosti ni znan, se bo po njegovih besedah predstavil na novinarski konferenci v začetku prihodnjega tedna. Po Trontljevih besedah pa gre za poznavalca informacijskih rešitev.

Marko Jug je konec avgusta odstopil.
Marko Jug je konec avgusta odstopil.
FOTO: Bobo

Marko Jug je konec avgusta svetu UKC ponudil svoj odstop, saj je ocenil, da bo svet lahko lažje v polnosti izvajal svojo odgovornost, če poišče drugega direktorja. Vlada je namreč v svetu UKC zamenjala vse štiri predstavnike ustanovitelja, kar je Jug, ki je bolnišnico vodil od septembra 2022, razumel kot "jasno sporočilo".

Trontelj je takrat povedal, da Jugovo voljo spoštujejo, na dopisni seji, ki se je končala v sredo minuli teden, pa je svet Jugov odstop tudi sprejel in ga s petimi glasovi za in dvema vzdržanima razrešil z 11. septembrom.

V četrtek je nato soglasje k Jugovi razrešitvi podala še vlada.

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