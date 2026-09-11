Novi v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana Tomaž Erjavec

Predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj je po seji sveta dejal, da so sklep o imenovanju Erjavca za vršilca dolžnosti generalnega direktorja sprejeli soglasno, dveh članov na seji sicer ni bilo.

Sprejeli so tudi sklep, da bodo v torek, 15. septembra, objavili razpis za novega generalnega direktorja. Trontelj je ob tem pozval vse kandidate, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, naj se nanj prijavijo.

Erjavec, ki širši javnosti ni znan, se bo po njegovih besedah predstavil na novinarski konferenci v začetku prihodnjega tedna. Po Trontljevih besedah pa gre za poznavalca informacijskih rešitev.