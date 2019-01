Novi varuh človekovih pravic je specialni pedagog Peter Svetina

Bojana Muršič iz SD menila, da je ključno, da ljudje verjamejo v človekove pravice in da so osveščeni, kako jim lahko varuh pomaga, varuh pa mora biti njihov odločen zaveznik. SD kandidatu želijo, da se bo uspešno spopadal z vedno novimi izzivi na področju človekovih pravic.

Danes pa je Svetina dobil še visoko podporo poslanskega zbora. Poslanske skupine so večinoma izpostavljale njegove bogate poklicne izkušnje in pot, na kateri je dodobra spoznal potrebe ranljivih skupin.

Svetino so za varuha človekovih pravic predlagali v nacionalnem združenju za kakovost življenja Ozara Slovenija in Centru Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Prepričal pa je tudi predsednika republike Boruta Pahorja . Vsi so izpostavili njegov izostren občutek za sočloveka.

V SMC so zadovoljni, da je imel Svetina največ možnosti za imenovanje na mesto varuha in da se je tudi Pahor odločil zanj. Pri njegovi predstavitvi jih je najbolj prepričalo njegovo dosedanje poklicno življenje. Ustanovil je denimo socialno podjetje Grunt. Svetina se zaveda, da so človekove pravice univerzalne in morajo biti zagotovljene vsem, ugotavljajo. Po njihovi oceni bodo njegova sporočila jasna in razumljiva in jih bodo vsi člani družbe razumeli.

V Levici so med prijavljenimi kandidati za varuha sicer podpirali Jadranko Sovdat, a je tudi Svetina po njihovi oceni primeren za to funkcijo, je dejal Matej T. Vatovec. Svetina vidi vlogo varuha kot proaktivno, institucija pa mora biti vidna in trmoglava, po poslančevih besedah meni kandidat. Z njim bo varuh spet dobil elan, ki ga je v zadnjem času po Vatovčevi oceni izgubil.

Kandidat pozna potrebe ranljivih skupin ljudi, so ugotavljali v NSi. Ima čut za pravičnost, socialni čut, praktične in osebne izkušnje, je dejala Ljudmila Novak. Po njenih besedah pričakujejo, da bo bdel nad delom državnih organov in jih opozarjal na morebitne nepravilnosti.

Svetina je v svoji karieri rešil prenekateri zaplet, so spomnili v SAB. Imeti bo moral veliko empatije, v nekaterih situacijah bo moral biti brezkompromisen, je dejal Andrej Rajh. Po njegovih besedah bo moral biti Svetina zelo odziven, imeti pa bo moral tudi mediacijske sposobnosti.

Kandidat ima bogate izkušnje pri izboljševanju položaja ranljivih skupin, so ocenili v DeSUS. Svetina je najprej človek, takoj potem pa strokovnjak, ki ne popušča, ko gre za človekove pravice, je poudaril Franc Jurša. V DeSUS pričakujejo, da bo Svetina še naprej tako prizadeven pri varovanju človekovih pravic kot doslej.

V SNS pa so izrazili kritiko do institucije varuha. Človekove pravice je treba varovati vsem državljanom, ne le nekaterim, je dejal Zmago Jelinčič Plemeniti. Po njegovih besedah do zdaj še noben varuh ni varoval pravic običajnih državljanov. "Novi varuh mora biti tisto, kar do zdaj še noben varuh ni bil," je menil. Še pred glasovanjem je napovedal, da bodo kandidata podprli, "ker so tako obljubili predsedniku Pahorju".

Tudi poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti bosta Svetino podprla, je napovedal Felice Žiža.