Novi veleposlaniki Pahorju predali poverilna pisma

Predsednik Borut Pahor je v predsedniški palači sprejel številne nove veleposlanike, ki so mu predali poverilna pisma. Med drugim sta ga obiskala novi ruski veleposlanik in veleposlanik iz sosednje Italije, pa tudi veleposlaniki iz Savdske Arabije, Paragvaja in Avstralije.

Predsednik Borut Pahor je danes sprejel novega ruskega veleposlanika Timura Rafailoviča Ejvazova, ki je posle prevzel od dosedanjega dolgoletnega veleposlanika Dokuja Zavgajeva. Ta je v Ljubljano prišel leta 2009. Novega veleposlanika je ruski predsednik Vladimir Putin imenoval novembra lani. Diplomat, ki se je rodil leta 1971, je bil v preteklosti svetovalec na ruskem veleposlaništvu v Franciji. Borut Pahor in novi ruski veleposlanik Timur Rafailovič Ejvazov. FOTO: Bobo Pahorja je obiskal tudi novi italijanski veleposlanik Carlo Campanile, ki bo na čelu italijanskega veleposlaništva v Ljubljani nasledil paola Trichila. V Neaplu rojeni 55-letnik je bil doslej italijanski veleposlanik v Somaliji. Pahorju sta poverilni pismi predala še novoimenovana veleposlanika Savdske Arabije Abdulah bin Halid al Saud in Avstralije Richard Travers Sadleir, ki Slovenijo pokrivata z Dunaja. Poverilno pismo pa je predsedniku predal tudi novoimenovani veleposlanik Paragvaja Juan Francisco Facetti, ki Slovenijo pokriva iz Italije. Poverilno pismo je Pahorju danes predal tudi savdski veleposlanik. FOTO: Bobo