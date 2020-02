Novi vodja Marjetice Koper optimističen glede dogovora s sindikatom

Nadzorniki komunalnega podjetja Marjetica Koper, katere zaposleni so za 25. februar napovedali začetek stavke, so iz nekrivdnih razlogov razrešili direktorja podjetja Alfreda Draščiča. Vodenje je začasno prevzel prvi nadzornik Davor Briševac, ki se je danes s sindikatom sestal na pogajanjih.

Zaposleni zahtevajo zvišanje osnovnih plač in sklenitev kolektivnega nezgodnega zavarovanja ter plačilo nadomestila plače za čas stavke. Draščič je bil prepričan, da bi zahtevani dvig plač za 3,65 odstotka družbo pahnil v izgubo.

"Ocenjujem, da zahteve stavkovnega odbora niso nerazumne, da podjetje lahko bolje posluje, kot je doslej, in da zmore bolje plačevati svoje delavce," je pred odhodom na pogajanja ocenil Briševac. Tako je "načeloma optimist", da bodo s sindikatom dosegli dogovor in da stavke ne bo.

"Naj bo jasno, da stavka ni v interesu ne podjetja ne občank in občanov, tudi zaposleni pa so povedali, da bi raje delali kot stavkali," pa je dejal koprski župan Aleš Bržan. Tudi on verjame, da je s sindikatom mogoče doseči kompromis, ki bo omogočil nemoteno delo komunalnega podjetja in opravljanje javne gospodarske službe.