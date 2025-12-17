Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Novi zakon: za igranje klavirja globa od 150 do 300 evrov

Ljubljana, 17. 12. 2025 13.43 pred 33 minutami 4 min branja 26

Avtor:
Ne.M. STA
Igranje klavirja

Državni zbor je s 46 glasovi za in 21 glasovi proti sprejel novi zakon o varstvu javnega reda in miru, ki med drugim prinaša višje kazni za povzročanje hrupa. Sprejeli so tudi dopolnilo koalicije, ki določa, v katerih primerih bo na primer v stanovanju dovoljeno igrati klavir, in dopolnilo SDS glede pokanja s karbidom.

Klavir
Klavir
FOTO: Shutterstock

Novi zakon prinaša pomembne novosti na področju sankcioniranja hrupa, vključno s sankcioniranjem igranja glasbil. Za motenje miru ali počitka ljudi z uporabo glasbil, akustičnih naprav ali televizijskega in radijskega sprejemnika je predvidena globa v razponu od 150 do 300 evrov. Igranje glasbil ali uporaba akustičnih naprav ali aparata pa ni prekršek, če je namenjena izobraževanju ali opravljanju poklica in ob pogoju, da po glasnosti, pogostosti in trajanju uporaba ne presega običajne rabe zasebnih prostorov.

Za kršitve miru v nočnem času, med 22. in 6. uro, je zagrožena kazen med 200 in 400 evrov. Ob tem pa globe ne bodo doletele tistih, ki bodo v nočnem času izvajali dovoljeno dejavnost ali bodo opravljali nujna vzdrževalna dela.

Globe zagrožene tudi za beračenje z otroki ali živalmi

Beračenje na javnem kraju
Beračenje na javnem kraju
FOTO: Shutterstock

Novi zakon prinaša tudi nova določila glede prekrškov na področju beračenja na javnem kraju. Za beračenje na vsiljiv ali žaljiv način so predvidene kazni od 200 do 600 evrov.

Kdor berači in pri tem uporablja žival, se kaznuje z globo od 500 do 800 evrov, če pri tem uporablja otroka, pa je zagrožena kazen od 800 do 1200 evrov. Če je beračenje izvedeno v hudodelski združbi ali skupini, se vodja hudodelske združbe ali skupine kaznuje z globo od 1200 do 2000 evrov.

Višje kazni tudi za huliganstvo

Med novostmi so tudi globe za nasilno ali drzno vedenje na športni prireditvi. Za drzno in nasilno vedenje na športni prireditvi, na območju športnega objekta ali na območju, ki je s športno prireditvijo povezano, so predvidene globe od 500 do 1000 evrov. Takšno globo lahko pristojni izrečejo tudi tistemu, ki med potovanjem na športno prireditev izziva, spodbuja k pretepu ali se vede na drzen, nasilen, nesramen, žaljiv ali podoben način.

Za drzno in nasilno vedenje na športni prireditvi, na območju športnega objekta ali na območju, ki je s športno prireditvijo povezan, so predvidene globe od 500 do 1000 evrov. (slika je simbolična)
Za drzno in nasilno vedenje na športni prireditvi, na območju športnega objekta ali na območju, ki je s športno prireditvijo povezan, so predvidene globe od 500 do 1000 evrov. (slika je simbolična)
FOTO: Luka Kotnik

Kdor na športni prireditvi, na območju športnega objekta ali na območju, ki je s športno prireditvijo povezano, koga udari, se kaznuje z globo od 600 do 1100 evrov. Za pretepanje na športni prireditvi pa je zagrožena kazen od 1500 do 2500 evrov.

Pokanje s karbidom prepovedano v strnjenih naseljih, bližini bolnišnic, na javnih shodih

Za kršitelje določil glede pokanja s karbidom je zagrožena kazen od 500 do 1000 evrov.
Za kršitelje določil glede pokanja s karbidom je zagrožena kazen od 500 do 1000 evrov.
FOTO: Shutterstock

Z zakonom so podrobno določili tudi pravila glede pokanja s karbidom. To je dovoljeno v času velikonočnih praznikov, in sicer na velikonočni petek, soboto, nedeljo in ponedeljek med 6. in 22. uro, in v času praznika dela, to je 30. aprila ter 1. in 2. maja med 6. in 22. uro, ob sočasnem upoštevanju splošnih varnostnih navodil, določenih za uporabo karbida.

Ne glede na omenjeni okvir pa je pokanje prepovedano v strnjenih stanovanjskih naseljih, v bližini bolnišnic in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve, ter na območjih, ki so varovana ali zavarovana na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave. Za kršitelje je zagrožena kazen od 500 do 1000 evrov.

Za povzročanje vznemirjanja ali občutka ogroženosti s pokanjem karbida pa je zagrožena globa v razponu od 250 do 500 evrov.

Globe tudi za prekrške ob izobešanju tujih zastav

Glede zastav ali simbolov tujih držav zakon določa, da se te lahko izobesijo ob uradnih ali delovnih obiskih voditeljev držav, uradnih delegacij ali uradnih predstavnikov zakonodajnih, sodnih ali izvršilnih organov tujih držav, ob mednarodnih srečanjih in mednarodnih športnih ali drugih javnih zbiranjih, ob izražanju solidarnosti in kot del umetniškega ali političnega izražanja ter pred hoteli in drugimi objekti, kjer se z izobešanjem ali razkazovanjem označuje njihova namembnost.

Kdor izobesi ali razkazuje zastavo ali simbol tuje države v nasprotju z določili zakona, se kaznuje s kaznijo v razponu od 150 do 300 evrov. (slika je simbolična)
Kdor izobesi ali razkazuje zastavo ali simbol tuje države v nasprotju z določili zakona, se kaznuje s kaznijo v razponu od 150 do 300 evrov. (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Kdor izobesi ali razkazuje zastavo ali simbol tuje države v nasprotju z določili zakona, se kaznuje s kaznijo v razponu od 150 do 300 evrov. Če to stori pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, je zagrožena globa od 500 do 1500 evrov. Enako visoka kazen je predvidena tudi za odgovorno osebo državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki bi storila takšen prekršek.

Kdor na javnem kraju namenoma nespoštljivo ravna, zažge ali kako drugače poškoduje ali uniči zastavo ali grb Slovenije, zastavo Evropske unije ali zastavo tuje države, se kaznuje z globo v razponu od 1000 do 2000 evrov. Je pa to dovoljeno, če je sestavni del umetniškega izražanja za potrebe filma, televizije in gledaliških predstav.

Zbiranje prostovoljnih prispevkov še bolj podrobno urejeno

Zakon pa med drugim podrobneje ureja tudi zbiranje prostovoljnih prispevkov. Skladno z zakonom lahko prostovoljne prispevke zbirajo nepridobitne pravne osebe, določene v zakonu, ki ureja nevladne organizacije, in fizične osebe, ki imajo dovoljenje upravne enote, na območju katere imajo sedež oziroma stalno prebivališče.

Za izdajo dovoljenja je treba izkazati upravičen razlog, kot je bolezen, telesna poškodba, elementarna ali druga nesreča, v kateri je prosilec utrpel veliko premoženjsko škodo, in drug dobrodelni ali splošno koristni namen, kot je javni interes za kulturo in za šport. Nepridobitni pravni osebi v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, se dovoljenje izda tudi, če izkaže, da bo zbrane prispevke uporabila za humanitarni ali splošno koristni namen, ki ga lahko uresniči v okviru zakonitega opravljanja registrirane ali v temeljnem ali drugem aktu določene dejavnosti. Kot splošno koristni namen se štejejo skrb za varstvo živali in okolja, urejanje kraja, dejavnosti za krepitev in ohranjanje zdravja, izgradnja in urejanje objektov za šport in rekreacijo ter podobno. Zakon predvideva tudi različne globe za kršitelje.

zakon javni red in mir hrup beračenje zastave karbid

V priporu drugi osumljenec za smrt Aleša Šutarja

Sprejeli zakon o zdravstvenih ukrepih: dodatni nadzori in dodatki

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morgoth
17. 12. 2025 14.30
Upam, da se bo kdo od v bližini živečih pritožil, ko se bodo naslednjič vehabije drle iz džamije.
Odgovori
0 0
komarec
17. 12. 2025 14.29
Zanima me koliko decibelov še ne spada v prekršek? Hrup, ki bi moral bit po tem zakonu sankcioniran pa povzroča še veliko drugih dejavnikov, na primer vlaki, letala, sirene, zvonovi...... Kdo bo to strokovno izmeril in potrdil, da je to moteče in je kaznivo?
Odgovori
0 0
Heprk
17. 12. 2025 14.29
a zastava sekte za predpraznik je ok?
Odgovori
0 0
Bolfenk2
17. 12. 2025 14.26
V golobnjaku morate plesati od sreče, ne pa igrati klavir.
Odgovori
0 0
asdfghjklč
17. 12. 2025 14.25
Se bomo lahko pritožili čez komunalo, ko bo cel teden povzročala hrup z bagri in tovornjaki? Kam se pritožim, da cerkveni zvonovi več ne spuščajo 1000 decibelov, saj se 50m od cerkve sploh ne moreš normalno pogovarjati? Mater vam je*** politično!
Odgovori
+3
3 0
belyugo
17. 12. 2025 14.31
To za cerkev tudi mene zanima. Veliko manj me moti igranje klavirja oz igranje orgel, katerega tudi slišim.
Odgovori
0 0
ptuj.si
17. 12. 2025 14.25
Represija.
Odgovori
+1
1 0
Blue Dream
17. 12. 2025 14.24
Idiokracija je to
Odgovori
+1
1 0
Prelepa Soča
17. 12. 2025 14.23
Za prekrškarje so kazni prenizke, še ničlo na koncu,potem se bodo taki primerki le zamislili.
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
17. 12. 2025 14.23
Diktatura od goloba
Odgovori
+2
3 1
real_estate
17. 12. 2025 14.23
"Za beračenje na vsiljiv ali žaljiv način so predvidene kazni od 200 do 600 evrov." Ta je dobro ... Kako bo pa to plačal ? .. Z beračenjem ......
Odgovori
+1
1 0
Blue Dream
17. 12. 2025 14.22
Se pravi bolje da pospravim svojo Jamaika zastavo? pa vi niste gladki
Odgovori
+0
2 2
Albert Konečnik
17. 12. 2025 14.21
Oslovskim zakonom v naši preljubi (drugi) Švici pa res ni videti konca. Se mi zdi, da imamo na vodilnih in odločevalskih položajih vedno več totalnih prismuknjencev, da ne uporabim še kake druge besede, ki bi bila ze te tipe še bolj primerna.
Odgovori
-2
1 3
Blue Dream
17. 12. 2025 14.21
Tist ka je to sestavljal nima tri čiste
Odgovori
-1
1 2
Vojko Kos
17. 12. 2025 14.21
Ne razumem zgrazanja. Če živiš v večstanovanjskem objektu, je pač treba razumeti, da niso vsi navdušeni nad vsakodnevnim igranjem klavirja ali kakršnegakoli instrumenta. Kako že gre: moje meje se koncajo pri mejah drugega. To je osnova sobivanja. Če pa ima človek drugačne želje in navade, mora bivati sam. AMEN.
Odgovori
-2
0 2
asdfghjklč
17. 12. 2025 14.27
Aja? Ti si pa tako tiho bitje, da tvoj hrup ne presega meje drugega?
Odgovori
0 0
Blue Dream
17. 12. 2025 14.20
Sliši se ful sovobodno pa to
Odgovori
+3
4 1
janez653
17. 12. 2025 14.17
katastrofa. Kaj pa če nisem vpisan v glasbeno polo in sem samouk?
Odgovori
-1
2 3
tech
17. 12. 2025 14.17
Zakon za stare in zagrenjene ljudi, ki bodo lahko drugim iz dolgčasa grenili življenje.
Odgovori
+1
5 4
Blue Dream
17. 12. 2025 14.16
Prismuknjen zakon
Odgovori
+3
6 3
Blue Dream
17. 12. 2025 14.16
" Za beračenje na vsiljiv ali žaljiv način so predvidene kazni od 200 do 600 evrov." in kako bo klošar plačal to kazen? za zaporom da bo končno spal na toplem nekaj dni?
Odgovori
+6
7 1
the kop
17. 12. 2025 14.14
Bolana vlada, vse za ukriče in Bruselj!!
Odgovori
+1
4 3
bibaleze
Portal
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Ta igra je najboljša
Ta igra je najboljša
Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu
Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
zadovoljna
Portal
Globok dekolte je bil središče njenega stajlinga
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Popolno darilo, ki bo navdušilo vsakogar
Popolno darilo, ki bo navdušilo vsakogar
vizita
Portal
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?
Kako premagati praznično osamljenost?
Kako premagati praznično osamljenost?
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
cekin
Portal
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Prazniki 2026: Kako izkoristiti dela proste dneve za najboljši dopust
Prazniki 2026: Kako izkoristiti dela proste dneve za najboljši dopust
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
moskisvet
Portal
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju
Skrite pasti trgovine Google Play, ki jih ne smete spregledati
Skrite pasti trgovine Google Play, ki jih ne smete spregledati
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
Poslovil se je neporažen
Poslovil se je neporažen
dominvrt
Portal
Nevarnosti na vrhu hladilnika
Veliko odkritje v Italiji
Veliko odkritje v Italiji
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
voyo
Portal
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1419