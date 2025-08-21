Novi zapleti pri gradnji nove infekcijske klinike v Mariboru

Ko so že mislili, da so nastopili boljši časi in so staro infekcijsko kliniko – s črno plesnijo v čakalnicah in s kopalnico, ki si jo je delilo 17 pacientov – vendarle porušili, se zdaj znova zapleta. Najprej zamik javnega naročila, nato je ministrstvo za zdravje rok za oddajo ponudb izvajalcev dvakrat podaljšalo, podaljšali pa so tudi rok za izgradnjo. Iz prvotnih 730 na 900 dni.

"200 dni je veliko, ker to ni prvih 200 dni. In če se spomnite, kdaj smo se preselili – decembra bo dve leti, je teh 200 dni na že dobre dve leti osnove, pa se še niti ni premaknila prva lopata," je za oddajo 24UR povedala Nina Gorišek Miksić z Oddelka za infekcijske bolezni UKC Maribor.

Gradbišče sameva. V prostorih psihiatrije, kamor je infekcijski oddelek začasno preseljen, pa se morajo nenehno prilagajati. Vse postelje so zasedene, izolacijskih sob za infekcijske bolezni pa je premalo. Najpogosteje čakajo v urgentnem centru, kar je za bolnike zelo neprijetno. Še huje pa je za bolnike z nalezljivimi boleznimi, ki jih obravnavajo kar v kontejnerju.

Odgovora na vprašanje, zakaj so začetek gradnje prestavili ter kdaj je zdaj novi rok za dokončanje, nam ministrstvo za zdravje ni podalo. Zapisali so le, da so rok za oddajo ponudb podaljšali na pobudo več potencialnih ponudnikov, s ciljem, da pridobijo čim več ustreznih ponudb. A na koncu je prišla zgolj ena: ponudba GH Holdinga, ki v Mariboru že gradi onkologijo.