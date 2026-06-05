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Šircelj izpostavil razbremenitev dela. Logar: Selitev direktoratov prava odločitev

Ljubljana, 05. 06. 2026 12.56 pred 13 minutami 6 min branja 5

Avtor:
K.H. STA
Primopredaja poslov - Klemen Boštjančič in Andrej Šircelj

Novi minister za finance Andrej Šircelj je ob prevzemu poslov med načrti izpostavil razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema. NNovi zdravstveni minister Ostrc je medtem poudaril, da danes ni čas za velike besede, ampak za začetek dela. Dokazali bomo, da je bila selitev direktoratov za delo in za pokojnine prava odločitev, pa je ob prevzemu poslov od Luke Mesca dejal Anže Logar, novi minister za gospodarstvo, delo in šport.

Nekdanji minister za finance Klemen Boštjančič je spomnil, da so mandat zaznamovale nenehne krizne razmere, povezane z mednarodnimi razmerami, energetsko krizo in poplavami avgusta 2023, največjo naravno nesrečo v zgodovini Slovenije. "Kljub temu nam je uspelo ohraniti stabilnost in normalno delovanje države ter izboljšati bonitetne ocene. Postavili smo tudi odlične temelje razvoju kapitalskega trga in finančnega opismenjevanja," so Boštjančičeve besede povzeli v ministrstvu.

Novi minister Andrej Šircelj se je ob prevzemu mandata zavzel za zagotavljanje stabilnih, vzdržnih in predvidljivih javnih financ oziroma za makroekonomsko stabilnost ob doslednem upoštevanju fiskalnih pravil EU. Med načrti je izpostavil razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema, spodbujati želi tudi kapitalski trg, raziskave in razvoj, digitalizacijo, inovacije, podjetnost in zasebne investicije, so navedli.

Novi-stari minister, ki je resor že vodil med letoma 2020 in 2022, se je na zaslišanju pred pristojnim odborom DZ za finance zavzel za davčno razbremenitev dela, obvladovanje primanjkljaja ter spodbujanje produktivnosti in investicij, predvsem z zasebnim kapitalom. Da se bo javne finance spravilo v začrtane okvire, je napovedal pripravo rebalansa letošnjega proračuna.

V današnjem podkastu za Finance pojasnil, da bo tempo zniževanja davkov odvisen od javnofinančnega položaja, primanjkljaja in dolga. Opozoril je na rast izdatkov za plače v javnem sektorju, po njegovem bo treba razmišljati o bolj diferenciranem plačnem sistemu. Veliko prostora za prihranke vidi pri javnem naročanju, glede javnih stanovanj je omenil možnost subvencije za posojila. Tako v podkastu za Finance kot za portal Info360 je povedal, da je davek na dodano vrednost (DDV) eden od davkov, pri katerem ni izključena možnost zvišanja. "Tudi v koalicijski pogodbi se dopušča možnost, da če se zniža en davek, denimo povečanje splošne dohodninske olajšave, se lahko nek drugi zviša," je obrazložil za Info360.

Širclja v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije najbolj moti predviden ukrep zoper energetsko krizo, in sicer nižji DDV za osnovna živila. Ukrep po njegovem ne loči med bogatimi in revnimi in bo vplival le na trgovino, ki bo imela večje dobičke, je med drugim povedal na zaslišanju pred odborom DZ. "Davke bomo napovedali vnaprej, tako da bo sistem predvidljiv in da bo šel proti čim večji konkurenčnosti," je zagotovil.

Ostrc po prevzemu poslov: Danes je čas za začetek dela

Valentina Prevolnik Rupel se je zahvalila nekdanjemu premierju Robertu Golobu za izkazano zaupanje ter vsem sodelavcem in drugim deležnikom, s katerimi so sodelovali. Med najpomembnejšimi področji mandata je izpostavila kakovosti in digitalizacijo zdravstva, kjer so po njenih besedah izpeljali veliko zastavljenih projektov. "Novemu ministru z ekipo želim, da bi projekte in delo peljal naprej učinkovito, uspešno in da bi v tem tako užival, kot sem jaz," je dejala.

Novi minister Tadej Ostrc se je nekdanji ministrici in njeni ekipi zahvalil za dosedanje delo. Pojasnil je, da se je danes seznanil z osnutkom poročila o primopredaji, prosili pa bodo še za nekaj dopolnitev. Ko bo to narejeno, bodo formalno opravili primopredajo, je napovedal. "Mislim pa danes ni čas za velike besede, ampak je čas za začetek dela," je dejal novi minister iz kvote Demokratov.

Vlada Janeza Janše je na četrtkovi ustanovni seji za državni sekretarki na ministrstvu za zdravje doslej imenovala Teo Košir, ki je bila pred tem poslanka Demokratov, in Vesno Marinko, ki je bila prej na ministrstvu za zdravje generalna direktorica direktorata za javno zdravje.

Mesec Logarju predal posle ministrstva za delo

Dosedanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je zjutraj predal posle ministru za gospodarstvo, delo in šport Anžetu Logarju. "Pogovarjala sva se o tem, v kakšnem stanju zapušča ministrstvo, ter opravila pregled po sektorjih v okviru direktoratov, ki se prenašata na gospodarsko ministrstvo," je povedal Logar.

"Beseda je tekla tudi o ključnih problemih oziroma zadevah, ki so odprte," je v izjavi za medije po opravljeni primopredaji povedal Logar.

Ena od pomembnih tem je socialni dialog. "Da dokažemo, da je bila selitev direktoratov za delo in za pokojnine prava odločitev," je povedal Logar in med odprtimi vprašanji naštel poklicna zavarovanja, morebitne krizne razmere z vidika geopolitike ter težave v jeklarski in predelovalni industriji.

Glede napovedi o decentralizaciji vlade se je zavzel, da se v prvem mesecu mandata opravi analizo. "Treba je najti neko rešitev, zato je prava odločitev tudi z vidika koalicijskega sporazuma, da se naredi analiza in da se z vidika decentralizacije najde ustrezne prostore, kjer lahko ministrstva kot enota skupaj sodelujejo," je povedal.

Vlada je v četrtek na ustanovni seji opravila več kadrovskih menjav. Med drugim je zamenjala nadzornike Elesa in Borzena, nadzorniki slednjega so postali Andrej Vizjak, Silvo Sok in Damjan Stanek. Kot je danes povedal Logar, je bila pri tem "vlada soglasna". Glede Vizjakovega imenovanja je dodal, da "stvari niso povezane". Logar je namreč kot enega od razlogov, zakaj je zapustil stranko SDS in nato ustanovil svojo, navedel ravnanje Vizjaka iz SDS kot ministra za gospodarstvo, ki je izhajalo iz objave posnetkov Vizjakovih pogovorov s prvim možem DZS Bojanom Petanom iz leta 2007 glede vpliva v Termah Čatež.

Ribičeva prevzela posle od Mesca in Maljevca

Novoimenovana ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je danes prevzela posle od dozdajšnjih ministrov, ki sta bila zadolžena za ta področja, in sicer od ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca in ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Izjav po primopredaji pa niso dajali.

Novoizvoljena vlada, ki je na ustanovni seji v četrtek že imenovala državne sekretarje na ministrstvih, je za državnega sekretarja na ministrstvu za demografijo imenovala Andreja Štesla.

Prednostne naloge Ribič, ki prihaja iz kvote NSi, so znane iz njene torkove predstavitve ministrske kandidature pred člani odbora DZ za demografijo. Tako je napovedala poenotenje plačila stanovalcev v domovih za starejše, saj obravnavani po zakonu o socialnem varstvu zdaj plačujejo več od tistih, ki so obravnavani po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Na področju socialnih prejemkov kot glavno prednostno nalogo medtem vidi preprečevanje zlorab. To je po njenem prepričanju mogoče s krepitvijo inšpekcijskega nadzora na terenu.

Na področju družinske politike pa se je zavzela za postopno uvedbo brezplačnega vrtca in univerzalnega otroškega dodatka. Prav tako je izpostavila prizadevanje za boljšo demografsko sliko države, česar pa, kot je dejala, ne more rešiti sama, ampak je povezano s številnimi področji od izobraževanja do stanovanjske politike.

Ob tem je po njenem mnenju treba poleg gradnje najemnih stanovanj mladim omogočiti, da si lahko zgradijo nepremičnino, da se zagotovi gradbene parcele, pospeši postopke pri izdaji gradbenih dovoljenj, da se razmišlja o oprostitvi kakšne davščine na tem področju in da se mladih, ki želijo imeti svoje stanovanje, ne sili v najem.

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KOMENTARJI5

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kunccix
05. 06. 2026 14.08
Logar? Kdo je že ta? Aja, tisti lažni…. kljukec
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+1
1 0
Resnico ti povem
05. 06. 2026 14.07
Davke nam bodo višali.... Desničarji, pa kaj ste hudiča volili....!?! Sam da ni Golob pa,Mesec, kajneda... Boste na protestih, ko se to zgodi
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0 0
Mens sana
05. 06. 2026 14.04
.................bravo nova vlada, treba je zaščititi bogato elito in obremeniti "rajo", ddv je eden od davkov, pri katerem ni izključena možnost zvišanja. "Tudi v koalicijski pogodbi se dopušča možnost, da če se zniža en davek, denimo povečanje splošne dohodninske olajšave, se lahko nek drugi zviša,"................
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0 0
Anion6anion
05. 06. 2026 13.46
Nimaš kaj dokazovati. Vse si povedal v izjavi , da se v politiki lahko laže.
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+1
1 0
jugatneme
05. 06. 2026 13.46
Kak posrečen posnetek, brko pa slinasti....kot Stanlio in Ollio....bosta že obrila tiste 4 dlake??
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+1
1 0
bibaleze
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