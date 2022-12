Po 16 letih je na Bledu na županskem stolčku prišlo do zamenjave. Novi župan, čarodej in kočijaž Anton Mežan, je danes doživel prvi resen preizkus lokalpatriotizma. Aleksander Pozvek je na Bled prišel z dvema kremšnitama, ena je bila prava blejska, druga pa kupljena na poti. Ali je novi župan prepoznal enega od blejskih ponosov? In kaj se bo zgodilo z blejskim otočkom?