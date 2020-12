Novič bi lahko bil strelec, lahko pa bi se tudi kontaminiral na strelišču

Izvedensko mnenje, ki so ga pripravili tuji izvedenci, ni nedvoumno ne potrdilo ne ovrglo krivde Milka Noviča za umor direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Po ugotovitvah bi bil Novič lahko morilec, lahko pa bi delci streljanja nanj prišli tudi s strelišča.

V petek bodo izvedence še zaslišali, zaključne besede so predvidene v ponedeljek. Na okrožnem sodišču v Ljubljani namreč poteka že tretje ponovljeno sojenje Noviču, ki ga obtožnica bremeni umora Jamnika pred šestimi leti. Novič trdi, da so delci streljanja, ki so jih po umoru našli na njem in na njegovi jakni, nanj prišli, ker je pred tem večkrat (nazadnje slabo leto pred umorom Jamnika) streljal na strelišču. Med streljanjem naj bi jakno položil na polico poleg sebe, vanjo naj bi po streljanju dal tudi tulce nabojev, ki jih je proučeval kot doktor kemijskih znanosti. Z jakne naj bi nato delci prešli nanj.

icon-expand Delci streljanja naj bi po Novičevih besedah na njegovo jakno lahko prišli s strelišča. FOTO: Aljoša Kravanja

Prvo izmed izvedenskih mnenj, ki ga je po naročilu sodišča opravil Nacionalni forenzični laboratorij, je pokazalo, da imajo delci, najdeni na Noviču, enako sestavo kot delci, najdeni na kraju umora, izrazilo je tudi dvom, da bi lahko Novič delce nase dobil med streljanjem na strelišču. Drugo izvedensko mnenje, ki so ga po odredbi sodišča opravili nemški izvedenci, ni moglo nedvoumno potrdili 100-odstotnega ujemanja delcev z Noviča s tistimi s kraja umora, prav tako ni izključilo kontaminacije. Tretje mnenje, ki ga je sodišče naročilo pri avstrijskih izvedencih in so ga predstavili danes, pa ugotavlja, da Novičeve krivde ni mogoče ne izključiti ne potrditi. Kot je bilo slišati, namreč dopuščajo tako možnost, da je bil Novič strelec, kot tudi možnost, da je prišlo do kontaminacije. Novičev odvetnik Žiga Podobnik je ocenil, da na 70 straneh spisano mnenje ni v korist tožilstva, medtem ko je bilo tožilstvo drugačnega mnenja. "Izvedensko mnenje med drugim navaja, da so delci v tulcu, najdenem na kraju umora, in delci, najdenimi v Novičevem žepu, enake sestave. Ugotavlja tudi, da so nekateri delci, najdeni na jakni, enaki delcem, najdenim na kraju kaznivega dejanja. Res pa je, da nato vse skupaj omili, češ da zaradi majhnega števila delcev tega kot statistično ni mogoče zatrjevati," je po obravnavi povedala državna tožilka Blanka Žgajnar.

V petek naj bi sodišče avstrijske izvedence še zaslišalo preko videokonference, v ponedeljek pa naj bi nato sledile zaključne besede in najverjetneje tudi izrek sodbe. Sodišču se sicer z izrekom sodbe v že tretjem sojenju (v prvem je bil Novič obsojen, v drugem oproščen) mudi, saj naj bi zadeva zastarala 27. decembra. Danes je takšno prepričanje sicer nekoliko omajal pooblaščenec žene ubitega Jamnika, odvetnik Miha Kunič. Povedal je, da je danes ustavno sodišče v eni izmed zadev do končne odločitve zadržalo tek zastaralnega roka iz drugega odstavka 91. člena kazenskega zakonika, ki govori o tem, da posamezna zadeva zastara dve leti po razveljavitvi pravnomočne sodbe na vrhovnem sodišču. Po prepričanju Kuniča bi zadržanje moralo veljati za vse primere, kar po njegovem pomeni, da zadeva Novič ne bo zastarala 27. decembra, ko bosta pretekli dve leti od razveljavitve prve, obsodilne sodbe Noviča. Sodišču je zato danes predlagal, naj po petkovem zaslišanju izvedencev do zaključka epidemije prekine sojenje, vmes pa zbere še druge podatke in mnenja, ki jih do zdaj še ni pridobilo.