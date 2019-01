Milko Novič dvomi v ustrezno delo forenzikov

Ceketova iz NFL je v preiskavi Jamnikovega umora med drugim opravila analizo vsebine tulca naboja, najdenega na kraju streljanja, ter vzorcev z dlani, glave in jakne Noviča. Kot je danes povzela svoje ugotovitve, so na Novičevih rokah in glavi našli manjše število t. i. karakterističnih delcev streljanja, torej delcev, sestavljenih iz treh ali štirih za najdeni tulec značilnih kemijskih elementov.

Najdeni delci so po njenih navedbah značilni za streljanje, v prvem sojenju je bilo namreč izpostavljeno, da bi delci lahko bili tudi od drgnjenja avtomobilskih zavor ali kake podobne dejavnosti.

Na vzorcih, zavarovanih z rok, lasišča in jakne, so našli delce, za katere bi lahko rekli, da izhajajo iz istovrstnega tulca naboja, kot so ga našli v preiskavi. Kot je povzela, so največ vzorcev našli na Novičevi jakni, na primer 14 karakterističnih in 50 značilnih na desni nadlakti, osem karakterističnih in 50 značilnih na hrbtnem delu jakne, bistveno manj pa na glavi in rokah.

Ker so vzorce z Noviča jemali 20 ur po streljanju, je sodnika Zvjezdana Radonjićazanimalo, kako je možno, da so jih sploh dobili, ker da strokovna literatura navaja, da delci z rok odpadejo v roku največ sedem ur. Ceketova je pojasnila, da je v svoji praksi že imela primere, ko so sledi streljanja na rokah našli tudi 12 ur po streljanju in tudi po umivanju rok, saj da je hitrost odpadanja delcev odvisna od številnih dejavnikov.

Pojasnila je tudi tehniko, s katero odvzemajo vzorce, ter kako analizirajo posamezen najdeni delec streljanja. Vzorec v t. i. čisti sobi vnesejo v elektronski mikroskop, ki s pomočjo računalnika avtomatsko analizira vstavljen vzorec. Meritve, obliko in sestavo najdenih delcev, nato ročno pregleda še človek. "Če imamo tulec, lahko sklepamo, kakšne sestave delcev nastanejo iz tega naboja. Lahko nastanejo tudi iz drugačnih tulcev, če imajo enake komponente v vžigalni kapici naboja. Te kovine se pojavljajo tudi pri nekaterih drugih tulcih," je dodala.

Novič tudi sam zaslišal pričo

Ceketovo je obširno zaslišal tudi sam Novič, ki je po izobrazbi doktor kemijskih znanosti. Z večkratnim ponavljanjem istih vprašanj je skušal pričo prikazati kot nepripravljeno, skušal je vzbuditi tudi dvom v način dela na NFL, med drugim v način jemanja vzorcev, v opremo NFL, želel je tudi, da bi Ceketova s pomočjo kozmetične pincete prikazala, kako razstavi naboj. Ceketova ga je glede tega zavrnila, ker da orodje, ki ga je ponudil, ni primerno.

Sojenje se bo nadaljevalo v petek z branjem listinske dokumentacije. Sodišče mora odločiti še o nekaterih predlogih Novičevih zagovornikov ter zastopnika žene umorjenega Jamnika, odvetnika Mihe Kuniča.