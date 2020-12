Novice o cepivih Pfizer in Moderna so povzročile nemir na borzi

Redko se dogaja, da le dva ali tri podjetja vplivajo na splošno stanje borz v takšni meri. Pfizer, katerega delnice so v zadnjem mesecu poskočile za 18 %, in Moderna, katere delnice so od začetka leta poskočile neverjetnih 630 %, sta v zadnjih 3 tednih bistveno izboljšala svoje tržne razmere. Vlagatelji so manj zaskrbljeni zaradi naraščanja na novo okuženih z virusom Covid-19 in strožjih omejevalnih ukrepov ter se vse bolj osredotočajo na dostavo cepiv in morebiten hiter konec pandemije.

Dne 20. novembra je Pfizer na ameriško upravo za hrano in zdravila (FDA) vložil uradno prošnjo za dovoljenje za uporabo cepiv v sili - zadnji korak pred sprostitvijo cepiva v promet, najprej za tiste, ki ga nujno potrebujejo, nato pa za splošno prebivalstvo. FDA je 10. decembra sprejela odločitev o odobritvi, cepljenje pa se bo začelo v prihodnjih dneh. Združeno kraljestvo in Kanada sta medtem odobrili uporabo cepiva Pfizer v sili, kar je podjetju zagotovilo dodatno podporo.

Moderna je 1. decembra zaprosila za nujno dovoljenje FDA. Če bo odobreno, bo podjetje pripravljeno začeti pošiljanje cepiva že 21. decembra. Čeprav ima Pfizer trenutno približno 7-10 dni prednosti pred Moderno, je prednost Moderninega cepiva v tem, da ga lahko hranimo pri temperaturi običajnega hladilnika, medtem ko je Pfizerjevo cepivo shranjeno pri minus 70 stopinjah Celzija. To pomeni, da bo imel Pfizer večje težave pri distribuciji in shranjevanju cepiva. Novice o cepivih so korenito spremenile stanje na trgih. Ko bo cepljenje izvedeno na širši masi, bo odpravljena nevarnost dodatnih omejitev, kar bo gospodarstvu omogočilo nemoteno delovanje.

