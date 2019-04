Novičev odvetnik: Zame je šokantno, kar je sodnik povedal

Besede, ki jih v sodnih dvoranah, še posebej s strani sodnika, nismo vajeni, med pravniki močno odmevajo. Po Radonjićevih besedah so se že takoj po prvih narokih začeli pritiski na predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjana Pogačnika , naj ga disciplinira in da naj začne soditi, kot je treba. Med drugim naj bi njegovo kaznovanje predlagal vodja Specializiranega državnega tožilstva Harij Furlan . Deležen je bil tudi številnih izmišljotin v medijih in brskanja po njegovem zasebnem življenju, je dejal.

Sodnik je tudi dejal, da bi lahko bil Jamnikov umor povezan s poskusom umora Janeza Plavca in kazenskim postopkom proti Michelu Stephanu . Hribernik pravi, da je obramba to ves čas dokazovala.

Na Slakov komentar, da tako težkih izjav sodnika ne pomni, je Hribernik odgovoril: "Tudi jaz se tega ne spomnim, verjetno so podobni pritiski že kdaj bili, pa so jih ljudje skrivali. Ta sodnik je to naravnost povedal, kar je bilo za nas vse veliko presenečenje, obenem pa pogumno početje. Vsega spoštovanja vredno."

"Vsega kar se dogaja, seveda ne vem,. Tudi zame je bilo presenečenje, skoraj šokantno, kar je sodnik povedal," je dejal uvodoma in dodal: "Očitno se nekatere osebe, ali organi ne morejo sprijazniti, da zadeva Novič ne stoji in da je človek po štirih letih in pol popolnoma upravičeno oproščen."

Hribernik je v oddaji 24UR ZVEČER voditelju Urošu Slaku povedal, da so bile besede sodnika tudi zanj presenečenje in da bi zaradi njih morali zvoniti alarmi tudi v vrhu slovenske politike.

Hribernik: Verjetno so nekateri take pritiske do zdaj skrivali

Kdo je v ozadju vsega tega, Novičev odvetnik Jože Hribernik ne ve, je pa prepričan, da odločitve segajo v same vrhove pravosodja. Napovedal je, da zaradi tega, ker je Noviču želel zagotoviti pošteno sojenje, ne bo nikoli napredoval, čez mesec dni pa da bo verjetno tudi v suspenzu: "To, da je imel Novič pošteno sojenje, je pogojeno z odločitvijo, da si uničim kariero."

"To smo mi ves čas trdili, a so tožilstvo in kriminalisti gledali stran. V zadevi zoper Plavca je bilo jasno povedano, da so bili hudi pritiski, predvsem na Jamnika. Stephan mu je grozil, da bo razstrelil inštitut, grozil mu je s smrtjo, skratka Jamnik se je Stephana bal, to je bilo popolnoma jasno. To so povedali tudi Jamnikovi starši, ki so se po svojem odvetniku udeležili obravnave, ker se ne strinjajo s tem, kar počne njihova snaha in njen odvetnik," je pojasnil Hribernik.

'Očitno je tožilka Žgajnareva privilegirana in nikoli za nič ne odgovarja'

Svoje besede po obravnavi, ko je dejal, da je ta sodba nekaj, nad čemer bi se morala zamisliti celotna država, je Hribernik komentiral z besedami: "Povedati sem hotel, da če se nekemu sodniku grozi, če se grozi iz najvišjih sodniških vrst ali strani tožilstva ali kogarkoli pomembnega iz pravosodja, če se od sodnika zahteva, da v neki konkretni kazenski zadevi odloči drugače, kot se pričakuje, je to nekaj nad čemer se velja zamisliti. To se mi zdi strahotno. To je huje kot na Poljskem, pritisk na sodnike. Tu bi se morala vmešati ministrica, predsednik vlade, mogoče še kdo. To je nedopustno,"je odvetnik k ukrepanju pozval najvišje politične predstavnike.

Tožilka Blanka Žgajnar, ki je na oprostilno sodbo sicer napovedala pritožbo, je izgubila nov odmevni primer. "Očitno je tožilka Žgajnarjeva ena privilegirana oseba in nikoli za nič ne odgovarja. To kar je ona že zamočila, bi marsikdo drug že plačal s službo ali kakšnimi hujšimi disciplinskimi ukrepi. Nekateri pa so zaščiteni, lahko počnejo karkoli in se jim nič ne zgodi," je njeno delo komentiral Hribernik.