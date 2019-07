Novih 40 kilometrov ograje v Ilirski Bistrici, Kostelu in Črnomlju

Na južni meji bo kmalu stalo več kot 200 kilometrov panelne in žičnate ograje. Po naših neuradnih informacijah bo novih 40 kilometrov postavljenih na območjih občin Ilirska Bistrica, Kostel in Črnomelj, torej tam, kjer je nezakonitih prehodov največ.

Slovenija zaradi naraščajočega števila nezakonitih prehodov še naprej ograjuje svojo južno mejo. Kmalu bo ograjenih že več kot 200 kilometrov meje s Hrvaško, ki je sicer dolga 670 kilometrov. V primerjavi s prejšnjim mandatom pa nabava ograje tokrat poteka precej drugače, ko je vlada vse postopke izpeljala v popolni tajnosti.

Na južni meji bo kmalu stalo več kot 200 kilometrov panelne in žičnate ograje. FOTO: POP TV

Samo za to, da je podpisal skoraj petmilijonsko pogodbo z izbranim srbskim izvajalcem Legi-SGS, ki bo postavil več kot 40 novih kilometrov panelne ograje z rezilno žico na vrhu, se je danes na kratko z dopusta vrnil tudi minister za javno upravo Rudi Medved. "Te ograje niso tako visok tehnološki dosežek, da bi ga morali v ne vem kakšni tajnosti kupovati in se skrivati za nacionalno varnostjo. Ograja je ograja, ves svet pozna ograje in ko sem zasledil nekatere pomisleke, da bodo pa zdaj tujci vedeli, kje bo ta ograja, kje bodo vrata. Vsi bomo vedeli, ne. Ko bo enkrat ograja postavljena, bomo tako ali tako vedeli, kje so ta vrata in kje so ograje," je povedal minister. Kar zadeva tega, kje bo postavljena in kdaj, pa tajnost ostaja – gre namreč za operativni podatek policije in ga zato tudi ne razkrivajo. Vendar pa je iz uradnih podatkov notranjega ministrstva razvidno, da je bilo avgusta 2018 na južni meji postavljenih 175 kilometrov ograje. Trenutna dolžina znaša 179 kilometrov, od tega je za 116 kilometrov kolutov rezilne žice in za 63 kilometrov panelne ograje. Skupno je bilo sicer postavljenih že več kot 200 kilometrov ograje, že leta 2017 pa je bila ta številka na račun kasnejše zamenjave rezilne žice s panelno ograjo presežena.

Slovenija je do sedaj za ograjevanje svoje meje porabila že skoraj 19 milijonov evrov. FOTO: POP TV

Srbski izvajalec del bo tokrat ograjo postavljal sam. Kje bo stala? Ograja je postavljena prekinjeno na območjih, kjer je nedovoljenih prehodov meje največ, od obale pa vse do Pomurja. Zdaj pa bo dolžina postavljene ograje prvič presegla 200 km in dosegla kar tretjino celotne južne meje, saj bomo dodali novih 40 kilometrov. Ti bodo po neuradnih informacijah postavljeni na območjih občin Ilirska Bistrica, Kostel in Črnomelj, torej tam, kjer je prehodov največ. Pogodba je zdaj podpisana s strani ministrstva za javno upravo in poslana v podpis še izvajalcu del v Beograd, s postavljanjem pa bi lahko začeli že prihodnji teden.

Po neuradnih informacijah bo novih 40 kilometrov ograje postavljenih na območjih občin Ilirska Bistrica, Kostel in Črnomelj. FOTO: Kanal A