57 priporočil: 'Politiki smo tisti prvi, ki bomo sovražnemu govoru rekli ne'

Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora je vladi izdal 57 priporočil za obvladovanje sovražnega govora. Pri pripravi priporočil je sodelovalo 40 strokovnjakov in organizacij, nanašajo pa se na področja šolstva, preventive, spleta, medijev in kaznovalno-pravnega odziva. Posebej so se posvetili področjem vzgoje in izobraževanja, preventivi, kaznovalno-pravnemu odzivu, medijem in spletu. Vladi priporoča, naj pri snovanju in vodenju politik ter izvajanju ukrepov proti sovražnemu govoru sledi enotnemu in vključujočemu pristopu.

Strateški svet vladi nalaga naj se v primerih sovražnega govora dosledno in hitro odziva z nedvoumnimi obsodbami. Poudarjajo tudi pomen spoštljive komunikacije vladajočih, ki postavljajo standard celotni družbi. Sklop vzgoja, izobraževanje in mladina ter preventiva Nika Kovač je kot glavno izpostavila, da naj vlada zagotovi ustrezno podporo pri spopadanju s problemi sovražnega govora, psihičnega, fizičnega in medvrstniškega nasilja. Omenila je urgentno točko, kamor se lahko ravnatelji obrnejo v primerih sovražnega govora in nasilja na samih šolah. "Nasilje na družbenih omrežjih naj se obravnava tudi v šolskem prostoru," poudarjajo.

Velik del priporočil so člani strateškega sveta namenili tudi preventivi. Poudarili so, naj vlada zagotovi sistemski vir financiranja za izdatno in stalno izvajanje preventivnih dejavnosti na področju sovražnega govora. Med drugim vladi priporočajo tudi, naj se nemudoma loti ukrepov za kadrovsko izpopolnitev centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Priporočila tudi glede možnosti razširitve opisa kaznivega dejanja s področja sovražnega govora Pravnica Katarina Bervar Sternad je predstavila priporočila glede kaznovalno-pravnega odziva. Opis sovražnega govora v kazenskem zakoniku bi razširili še na povzročitev vznemirjenja in zgražanja v javnosti, dodaja. Policija pa bi po njenih besedah morala izvajati učinkovitejšo pomoč žrtvam.

icon-expand Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora FOTO: Damjan Žibert

Poziv k demonetiziranju sovražnih vsebin v medijih Priporočila na področju medijev in spleta je predstavil profesor z ljubljanske Fakultete za družbene vede Marko Milosavljević. Izpostavil je, da je potrebno spremeniti zakonodajo na področju medijev, saj je zaradi digitalizacije, razvoja platform in družbenih omrežij zastarela in neučinkovita. Predlaga razširitev odgovornosti medijev tudi za njihove profile na družbenih omrežjih ter priporoča določene ukrepe glede izboljšanja regulatorjev, demonetizacijo lažnih novic, treba pa je zaščititi tudi novinarje, je izpostavil. Po besedah predsednika vlade Roberta Goloba je svet iskal rešitve, kako preprečiti, da bi sovražni govor na eni strani sploh nastajal, kako ga identificirati in tudi kako kaznovati tiste, ki na noben način ne želijo nehati s širjenjem takega sovražnega govora. Spremembe sistemske zakonodaje in spremembo delovanja državne uprave pričakuje v naslednjih mesecih. "Smo pa mi politiki tisti, ki moramo dati zgled vsem državljankam in državljanom in biti prvi, ki bomo rekli sovražnemu govoru ne," je dejal.