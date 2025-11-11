Novih cest, ki so razburile stanovalce Štepanjskega naselja, ne bo

Po sprejemu izvedbenega dela dopolnjenega osnutka noveliranega odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana je 21. oktobra stekla enomesečna javna razgrnitev tega načrta. Pripombe so prejeli na štirih izvedenih javnih razgrnitvah, zainteresirani pa jih lahko do 21. novembra oddajo osebno na Poljanski 28, na sedežih četrtnih skupnosti, prek portala ali po pošti, je na novinarski konferenci povedala vodja oddelka za urejanje prostora Katarina Konda.
V sklopu tega postopka občina skupaj z državo oz. Darsom načrtuje širitev južne in vzhodne obvoznice ljubljanskega avtocestnega obroča ter prestavitev leta 2018 načrtovane trase obvoznice Sadinja vas, tako da se ohrani zaokroženost kmetije. Gre za pomembno povezavo z Dolenjsko in v kamnolom. "Računamo, da bomo prihodnje leto pridobili gradbeno dovoljenje, tako da čez dve leti čez Sadinjo vas tovornjaki ne bodo več vozili," je pojasnil župan.
Ker občina sedaj prenavlja izvedbeni plan, ki je podrejen strateškemu načrtu, je zlasti stanovalce Štepanjskega naselja razburila možnost novih cest, ki bi vodile skozi naselje. Prebivalci so županu danes izročili podpise proti gradnji, a jim je ta povedal, da bodo prihodnje leto začeli prenovo starega strateškega načrta in iz njega črtali vse ceste, ki so jih leta 2010 v njem predvideli za gradnjo tramvajske povezave.
To prenovo po navedbah Katarine Konda načrtujejo v okviru priprave vizije razvoja Ljubljane do leta 2045, v kateri načrtujejo drugačne prometne povezave, kar bo vplivalo na prostorsko zasnovo mesta. Starih in idejnih zasnov za denimo cestno povezavo med Vičem in Šiško s predorom pod Rožnikom ne bo, se pa na tistem območju načrtuje železniška povezava, ki pa jo občina in država še izdelujeta, je dodal župan.
Za predlog novega izvedbenega načrta je občina pridobila mnenja vseh ministrstev in upoštevala nekatere predloge zainteresirane javnosti. Pripravila je tudi okoljsko poročilo. Vse nove predloge bo proučila in nato pripravila končni prostorski akt za sprejem na mestnem svetu, sta povedala izvršna direktorica za področje urbanističnega načrtovanja na urbanističnem zavodu Janja Solomun in direktor podjetja ZaVita Matjaž Harmel.
Vodilo pri upoštevanju predlogov je po Jankovićevih navedbah predvsem zaščita zelenih površin. "Ena glavnih nalog je tudi, da vse tovornjake spravimo čim prej iz mesta na obvoznico," je dejal. Kot primer je navedel načrtovano selitev remize ljubljanskega potniškega prometa iz Šiške v Stanežiče, kjer je nato ob Celovški cesti za pozidavo predvidena ena stolpnica, vse ostalo zemljišče pa bodo spremenili v park.
Novi bloki na območju soseske BS3?
Z izvedbenim načrtom se daje možnost, da se na območju soseske BS3, torej na zemljiščih ob Puhovi, Trebinjski in Maroltovi ulici spremeni namembnost zemljišč za gradnjo blokov. To je razburilo etažne lastnike soseske BS3. O tem, ali se bo to zgodilo, bodo odločali lastniki zemljišča, med katerimi ni občine. Če se bodo za to odločili, bodo morali narediti podrobni prostorski načrt, v katerem jim bo občina postavila pogoj, da preverijo interes po parkiriščih pri obstoječih prebivalcih, in če bo, jim jih bodo dolžni zgraditi in ponuditi v odkup po proizvodni, in ne tržni ceni, je dodal župan.
Občina se zaveda, da je parkiranje v nekaterih soseskah resna težava. Župan si obeta izboljšanje stanja za tiste s stalnim in začasnim prebivališčem po sprejemu predlaganih sprememb parkirnega režima na novembrski seji mestnega sveta. Po predlogu bodo dovolilnice cenejše, cene parkiranja se bodo v parkirnih conah zvišale za 30 odstotkov, v nekateri bosta veljali dnevna oz. nočna tarifa. S tem se bo za stanovalce sprostilo več parkirnih mest, ki jih sedaj zasedajo dnevni obiskovalci, je prepričan.
Janković je med drugim pozdravil predlog vlade za uveljavitev obvezne božičnice oz. zimskega regresa, o čemer danes odloča DZ. Občina jo bo 18. decembra izplačala, za to pa bo po prvi oceni namenila 3,5 milijona evrov. To po zagotovilih župana ne bo ogrozilo mestnega proračuna, težav z izplačilom po njegovih besedah ne bo.
