Novih cest, ki so razburile stanovalce Štepanjskega naselja, ne bo

Novih cest iz starega strateškega načrta Ljubljane, ki so ob javni razgrnitvi novega izvedbenega načrta razburile zlasti prebivalce Štepanjskega naselja, ne bo, je zatrdil ljubljanski župan Zoran Janković. Ne bo tudi cest od Ruskega carja do Obvozne ceste ter v Rožni dolini, ki so bile pred 15 leti načrtovane zaradi možnosti tramvaja.

Po sprejemu izvedbenega dela dopolnjenega osnutka noveliranega odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana je 21. oktobra stekla enomesečna javna razgrnitev tega načrta. Pripombe so prejeli na štirih izvedenih javnih razgrnitvah, zainteresirani pa jih lahko do 21. novembra oddajo osebno na Poljanski 28, na sedežih četrtnih skupnosti, prek portala ali po pošti, je na novinarski konferenci povedala vodja oddelka za urejanje prostora Katarina Konda. V sklopu tega postopka občina skupaj z državo oz. Darsom načrtuje širitev južne in vzhodne obvoznice ljubljanskega avtocestnega obroča ter prestavitev leta 2018 načrtovane trase obvoznice Sadinja vas, tako da se ohrani zaokroženost kmetije. Gre za pomembno povezavo z Dolenjsko in v kamnolom. "Računamo, da bomo prihodnje leto pridobili gradbeno dovoljenje, tako da čez dve leti čez Sadinjo vas tovornjaki ne bodo več vozili," je pojasnil župan. Ker občina sedaj prenavlja izvedbeni plan, ki je podrejen strateškemu načrtu, je zlasti stanovalce Štepanjskega naselja razburila možnost novih cest, ki bi vodile skozi naselje. Prebivalci so županu danes izročili podpise proti gradnji, a jim je ta povedal, da bodo prihodnje leto začeli prenovo starega strateškega načrta in iz njega črtali vse ceste, ki so jih leta 2010 v njem predvideli za gradnjo tramvajske povezave.

Tranzitne ceste skozi Štepanjsko naselje po zagotovilih župana ne bo. FOTO: POP TV icon-expand

To prenovo po navedbah Katarine Konda načrtujejo v okviru priprave vizije razvoja Ljubljane do leta 2045, v kateri načrtujejo drugačne prometne povezave, kar bo vplivalo na prostorsko zasnovo mesta. Starih in idejnih zasnov za denimo cestno povezavo med Vičem in Šiško s predorom pod Rožnikom ne bo, se pa na tistem območju načrtuje železniška povezava, ki pa jo občina in država še izdelujeta, je dodal župan. Za predlog novega izvedbenega načrta je občina pridobila mnenja vseh ministrstev in upoštevala nekatere predloge zainteresirane javnosti. Pripravila je tudi okoljsko poročilo. Vse nove predloge bo proučila in nato pripravila končni prostorski akt za sprejem na mestnem svetu, sta povedala izvršna direktorica za področje urbanističnega načrtovanja na urbanističnem zavodu Janja Solomun in direktor podjetja ZaVita Matjaž Harmel. Vodilo pri upoštevanju predlogov je po Jankovićevih navedbah predvsem zaščita zelenih površin. "Ena glavnih nalog je tudi, da vse tovornjake spravimo čim prej iz mesta na obvoznico," je dejal. Kot primer je navedel načrtovano selitev remize ljubljanskega potniškega prometa iz Šiške v Stanežiče, kjer je nato ob Celovški cesti za pozidavo predvidena ena stolpnica, vse ostalo zemljišče pa bodo spremenili v park.

Novi bloki na območju soseske BS3?