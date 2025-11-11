Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Novih cest, ki so razburile stanovalce Štepanjskega naselja, ne bo

Ljubljana, 11. 11. 2025 14.38 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
4

Novih cest iz starega strateškega načrta Ljubljane, ki so ob javni razgrnitvi novega izvedbenega načrta razburile zlasti prebivalce Štepanjskega naselja, ne bo, je zatrdil ljubljanski župan Zoran Janković. Ne bo tudi cest od Ruskega carja do Obvozne ceste ter v Rožni dolini, ki so bile pred 15 leti načrtovane zaradi možnosti tramvaja.

Po sprejemu izvedbenega dela dopolnjenega osnutka noveliranega odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana je 21. oktobra stekla enomesečna javna razgrnitev tega načrta. Pripombe so prejeli na štirih izvedenih javnih razgrnitvah, zainteresirani pa jih lahko do 21. novembra oddajo osebno na Poljanski 28, na sedežih četrtnih skupnosti, prek portala ali po pošti, je na novinarski konferenci povedala vodja oddelka za urejanje prostora Katarina Konda.

V sklopu tega postopka občina skupaj z državo oz. Darsom načrtuje širitev južne in vzhodne obvoznice ljubljanskega avtocestnega obroča ter prestavitev leta 2018 načrtovane trase obvoznice Sadinja vas, tako da se ohrani zaokroženost kmetije. Gre za pomembno povezavo z Dolenjsko in v kamnolom. "Računamo, da bomo prihodnje leto pridobili gradbeno dovoljenje, tako da čez dve leti čez Sadinjo vas tovornjaki ne bodo več vozili," je pojasnil župan.

Ker občina sedaj prenavlja izvedbeni plan, ki je podrejen strateškemu načrtu, je zlasti stanovalce Štepanjskega naselja razburila možnost novih cest, ki bi vodile skozi naselje. Prebivalci so županu danes izročili podpise proti gradnji, a jim je ta povedal, da bodo prihodnje leto začeli prenovo starega strateškega načrta in iz njega črtali vse ceste, ki so jih leta 2010 v njem predvideli za gradnjo tramvajske povezave.

Tranzitne ceste skozi Štepanjsko naselje po zagotovilih župana ne bo.
Tranzitne ceste skozi Štepanjsko naselje po zagotovilih župana ne bo. FOTO: POP TV

To prenovo po navedbah Katarine Konda načrtujejo v okviru priprave vizije razvoja Ljubljane do leta 2045, v kateri načrtujejo drugačne prometne povezave, kar bo vplivalo na prostorsko zasnovo mesta. Starih in idejnih zasnov za denimo cestno povezavo med Vičem in Šiško s predorom pod Rožnikom ne bo, se pa na tistem območju načrtuje železniška povezava, ki pa jo občina in država še izdelujeta, je dodal župan.

Za predlog novega izvedbenega načrta je občina pridobila mnenja vseh ministrstev in upoštevala nekatere predloge zainteresirane javnosti. Pripravila je tudi okoljsko poročilo. Vse nove predloge bo proučila in nato pripravila končni prostorski akt za sprejem na mestnem svetu, sta povedala izvršna direktorica za področje urbanističnega načrtovanja na urbanističnem zavodu Janja Solomun in direktor podjetja ZaVita Matjaž Harmel.

Vodilo pri upoštevanju predlogov je po Jankovićevih navedbah predvsem zaščita zelenih površin. "Ena glavnih nalog je tudi, da vse tovornjake spravimo čim prej iz mesta na obvoznico," je dejal. Kot primer je navedel načrtovano selitev remize ljubljanskega potniškega prometa iz Šiške v Stanežiče, kjer je nato ob Celovški cesti za pozidavo predvidena ena stolpnica, vse ostalo zemljišče pa bodo spremenili v park.

Novi bloki na območju soseske BS3?

Z izvedbenim načrtom se daje možnost, da se na območju soseske BS3, torej na zemljiščih ob Puhovi, Trebinjski in Maroltovi ulici spremeni namembnost zemljišč za gradnjo blokov. To je razburilo etažne lastnike soseske BS3. O tem, ali se bo to zgodilo, bodo odločali lastniki zemljišča, med katerimi ni občine. Če se bodo za to odločili, bodo morali narediti podrobni prostorski načrt, v katerem jim bo občina postavila pogoj, da preverijo interes po parkiriščih pri obstoječih prebivalcih, in če bo, jim jih bodo dolžni zgraditi in ponuditi v odkup po proizvodni, in ne tržni ceni, je dodal župan.

Občina se zaveda, da je parkiranje v nekaterih soseskah resna težava. Župan si obeta izboljšanje stanja za tiste s stalnim in začasnim prebivališčem po sprejemu predlaganih sprememb parkirnega režima na novembrski seji mestnega sveta. Po predlogu bodo dovolilnice cenejše, cene parkiranja se bodo v parkirnih conah zvišale za 30 odstotkov, v nekateri bosta veljali dnevna oz. nočna tarifa. S tem se bo za stanovalce sprostilo več parkirnih mest, ki jih sedaj zasedajo dnevni obiskovalci, je prepričan.

Janković je med drugim pozdravil predlog vlade za uveljavitev obvezne božičnice oz. zimskega regresa, o čemer danes odloča DZ. Občina jo bo 18. decembra izplačala, za to pa bo po prvi oceni namenila 3,5 milijona evrov. To po zagotovilih župana ne bo ogrozilo mestnega proračuna, težav z izplačilom po njegovih besedah ne bo.

ljubljana ceste štepanjsko naselje
Naslednji članek

V banki postavili priboljškomat, kaj pričakujejo v zameno?

Naslednji članek

Napad na ribniškega župana: zagovornika osumljenih želita novega izvedenca

SORODNI ČLANKI

Bo ljubljansko Štepanjsko naselje presekala nova cesta?

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
komentator112
11. 11. 2025 16.23
+1
A je spet golub za tem?😂😂 nekaj napove, potem pa kot mi bo velela publika hahah😂😂
ODGOVORI
1 0
Darko32
11. 11. 2025 16.20
Kako ta BALKANC kar po domače riše neke načrte in se gre neko BALKANSKO ekonomijo, katera je priepljala že do propada kar nekaj držav na teh prostorih. Naj za hudiča raje uredijo obstoječe glavne ceste, da bodo primerne za večje hitrosti in boljšo pretočnost. Naj uredijo zelene vale, da nebodo imeli na vsakem križišču avtobusi postanka. Kot pravijo ljudje se vozijo 12 km 90 minut.
ODGOVORI
0 0
2mt8
11. 11. 2025 16.02
Župan je v primeru Štepanjskega naselja popustil, sicer ne bi. Tam niti parkomatov ni, pa je občinska zemlja. Tamkajšnja etnična sestava je za izvolitev Jankovića ključnega pomena.
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
11. 11. 2025 14.56
-2
Skrajni čas da se občinarji zamenjajo.
ODGOVORI
0 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330