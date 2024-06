Novinar in politik preizkusila medsebojno zaupanje v skali pod Šmarno goro

Aleksander Pozvek in kandidat za evropskega poslanca na listi SDS Aleš Hojs sta šla plezat. Navezala sta se, si nadela čeladi in se podala v skalo pod Šmarno goro. Videli boste, ali so njuna pretekla druženja vplivala na zaupanje. Kako je videti, ko Aleksander stopi v Hojsove čevlje? In kako, ko politik – verjeli ali ne – odreši novinarja?