'Novinarji ne smejo biti tarče v vojnih spopadih'

V napadih, ki sledijo napadu palestinskega gibanja Hamas na jug Izraela, je bilo v Gazi ubitih že 83 novinarjev, 16 novinarjev je bilo poškodovanih, trije so pogrešani, 25 pa aretiranih. Ob tem v Društvu novinarjev opozarjajo, da so novinarji, medijski delavci in njihovi sodelavci v Gazi ključnega pomena za dotok novic in informacij o nečloveških razmerah, poleg tega pa so pomembne priče vojnih in drugih zločinov ter posledično igrajo ključno vlogo tudi pri zbiranju dokazov, tudi za Mednarodno kazensko sodišče.

Kot Novinarji brez meja opozarjajo Varnostni svet ZN, resolucija št. 2222, določa, da morajo biti novinarji, medijski delavci in njihovi sodelavci med vojaškimi spopadi zaščiteni, ne samo kot civilisti, ampak ker opravljajo posebno družbeno funkcijo. Resolucija tudi ščiti svobodo vojnih dopisnikov, da pokrivajo dogajanje, ter pravico vseh do novic in informacij med vojno.

"Pravica do informacije, svobode izražanja in kritike je ena od temeljnih človekovih pravic," so zapisali v društvu. Ob tem pozivajo nosilce oblasti v Sloveniji, da storijo vse, kar je v njihovi moči, za zaščito pravic civilistov in novinarjev ter se zavzamejo za trajno prekinitev ognja.

Zastrašujoči so tudi podatki, da je bilo v izraelskih napadih na Gazo ubitih že več kot 24.000 ljudi, večinoma žensk in otrok, več kot 60.000 je ranjenih, med njimi pa je veliko pohabljenih, tudi ogromno otrok. V Društvu novinarjev Slovenije so ob tem spomnili na vodjo dopisništva Al Jazeere, novinarja in urednika Vaela al Dahduha, ki je te dni zapustil Gazo, potem ko je v napadih izgubil ženo, hčer, sina, vnuka ter novinarskega kolega, snemalca Samerja Abu Daqqo, sam pa je bil ranjen. Al Dahduh je kljub temu vzorno nadaljeval svoje delo in mednarodno javnost obveščal o katastrofalnih razmerah v Gazi.