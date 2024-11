Novinarji pobirajo stave, za koliko ur se bo zavleklo tokrat

Spomnila je tudi, da se je lanske konference udeležilo 154 predsednikov držav in vlad, letos okoli 80. "Že to je razlika, slabša diplomacija. Zato pa je letos ogromno lobistov, 1700, a ne za okolje in podnebje, ampak za nafto, plin in premog," je primerjala.

Slišati je bilo tudi številne očitke o vodenju konference, celo to, da je to najslabša podnebna konferenca doslej. Arkova pravi, da je verjetno sporna že izbira države gostiteljice, Azerbajdžana, saj gre za izrazito izvoznico nafte: " Ton je že na začetku dal predsednik Ilhan Alijev, ki je dejal, da so plin in nafta od Boga dane stvari in se nimamo kaj boriti proti temu."

Dogovor, ki se izmika

Glavni cilj konference je dogovor o novem okviru financiranja podnebnih ukrepov. Prejemnice pričakujejo več sredstev, krog donatoric pa širitev na več držav. Toda dogovora glede finančne pomoči državam v razvoju, konkretno o tem kdo mora prispevati in koliko, še vedno ni. Pogajalci so v petek na mizo dobili nov predlog - razvite države naj bi državam v razvoju zagotovile 250 milijard dolarjev na leto. Nazadostno in sramotno, so se odzvale okoljevarstvene organizacije.

Nov predlog dogovora predvideva, da bi morale razvite države državam v razvoju zagotoviti 250 milijard ameriških dolarjev (240 milijard evrov) letno. Te so želele in pričakovale precej več. "Njihov predlog je bil 1300 milijard, kar je bilo presenečenje na začetku. Pred takimi srečanji so pogajanja že prej in dogovor je bil precej nižji, nato pa so one prišle s tem predlogom," je pojasnila, da gre za 140 najbolj ranljivih držav.

Po njenih besedah je omenjenih 250 milijard premalo, doslej je bil dogovor o 100 milijardah, pa še to je bilo doseženo šele letos. "Treba je poudariti, da ne gre za miloščino tem državam. Tiste, ki so dale, so odgovorne za 80, 90 odstotkov emisij, ki bodo povzročile to, da bodo nekatere od teh držav izginile, saj se bo dvignila gladina morja," je opozorila. Že v prvem odzivu so bili zelo kritični tudi okoljevarstveniki: nezadostno, neskladno z realnostjo, sramotno.